Interview Thomas jens Hansen : Spanische Grippe: „Schleswig wies Spitzenwert auf“

Die Spanische Grippe traf die Schleistadt hart – Dr. Thomas Jens Hansen ist den Ereignissen von damals nachgegangen.

21. Februar 2021, 15:33 Uhr

Schleswig | Paula Brauer war erst 17 Jahre alt, als sie starb – tief betrauert von ihren Eltern und Geschwistern. „Im blühenden Alter nach kurzer schwerer Krankheit“, steht in ihrer Todesanzeige, die am 17. Oktober 1918 in den Schleswiger Nachrichten erschien. Ebenfalls in jungem Alter, mit 21 Jahren, musste die frisch verheiratete Anna Schmidt aus dem Kattsund in Schleswig ihr Leben lassen. Auch Anna Kröger aus der Schubystraße war bei ihrem Tod nicht älter als 19. Und der 17 Jahre junge Lorenz Petersen aus Klappholz folgte seinem erst wenige Monate zuvor verstorbenen Vater ins Grab: „Mein innigstgeliebter Sohn, die tückische Krankheit hat dich dahingerafft“, schrieb seine Mutter in der Traueranzeige vom 11. November 1918, aus der auch hervorgeht, dass sich ihre anderen beiden Söhne „z.Zt. im Felde“ befänden. Die Verstorbenen gehören zu den Opfern der Spanischen Grippe, die gegen Ende des Ersten Weltkrieges ausbrach und als schlimmste Pandemie der Menschheit gilt, als „Mutter der Pandemien“. Weltweit tötete sie rund 50 Millionen Menschen und endete erst nach einer dritten Welle im Sommer 1919.

Auch in Schleswig-Holstein waren ab dem Frühjahr 1918 die Todeszahlen nach oben geschnellt – und dabei entwickelte sich ganz besonders Schleswig zu einem Hotspot! Hundert Jahre später nun, in der Corona-Pandemie, besteht eine besondere Sensibilität für dieses Thema, das einige Parallelen zur heutigen Situation aufzeigt. Doch was genau ist hier in unserer Region abgelaufen, als die Spanische Grippe wütete?

Dr. Thomas Jens Hansen, praktizierender Hausarzt in Satrup, ist den Ereignissen von damals nachgegangen. Begonnen hat seine Spurensuche in der medizinischen Fachliteratur sowie im Kreis- und Stadtarchiv, wo er sich unter anderem die Ausgaben der Schleswiger Nachrichten samt der Traueranzeigen aus den Jahren 1918 und 1919 vornahm. Aus ihnen konnte er das Alter der Verstorbenen ersehen, manchmal auch verdeckte Hinweise auf deren Todesursache. Eindrücke von seinen Recherchen schildert er Frauke Bühmann im Interview.

Herr Dr. Hansen, Sie sagen, die Stadt Schleswig mit Umland war damals ein Hotspot – was überrascht. Auch, dass Schleswig sogar mit am stärksten von der Spanischen Grippe unter den Städten in Deutschland betroffen gewesen sei. Wieso?

Ja, es überrascht, dass es ausgerechnet Schleswig am Rande des Deutschen Reiches so stark traf. Aber bis heute wird über diese Influenza-Pandemie unter dem Namen Spanische Grippe kaum berichtet, man findet wenige Fotos oder schriftliche Quellen. Wer weiß daher schon, dass Schleswig von der Pandemie so heimgesucht wurde? Während der Pandemie haben sich die Sterberaten in Deutschlands Städten sehr unterschieden – doch Schleswig wies einen Spitzenwert von 13 Promille auf. Zum Vergleich: In Kiel lag die Sterberate zur gleichen Zeit bei 5,9 Promille, in Königsberg bei 3,7 und in Augsburg bei 0,8 Promille (also Verstorbene pro 1000 Einwohner im Jahr).

Wie kam Schleswig in diese Lage?

Wir müssen uns vor Augen halten, dass Schleswig eine Garnisonsstadt war. Im Frühjahr 1918 ging der Erste Weltkrieg ins vierte Jahr. Da kehrten dann viele der in die Heimat zurückgeführten Verwundeten nach Schleswig zurück. Die Schleistadt war zudem Verteilungsort für englische und französische Kriegsgefangene. Was mich außerdem erstaunt, ist, dass die Spanische Grippe trotz der vielen Toten und des unendlichen Leids offenbar kaum Spuren in der Erinnerung der Bevölkerung hinterlassen hat.

Wo haben Sie bei Ihren Nachforschungen Informationen finden können? Ich habe unter anderem im Kreis- und im Stadtarchiv den gesamten Jahrgang der Schleswiger Nachrichten von 1918 gesichtet, wochentags hatten die SN-Ausgaben täglich vier Seiten, an den Wochenenden meist sechs. Dabei war eine Seite für Anzeigen, Werbung und Todesanzeigen vorbehalten. Bevor die Spanische Gruppe ausbrach, gab es durchschnittlich zwei Todesanzeigen pro Tag, einige mehr waren es nach schweren Feldschlachten an den Fronten. Zur Zeit der zweiten Infektionswelle im Oktober und November 1918 aber stieg die Zahl der Todesanzeigen rapide an – auf bis zu 20 pro Tag!

Historisch belegt ist, dass die Spanische Grippe von den damals Herrschenden, also dem Kaiser Wilhelm II. und Getreuen, lange Zeit einfach totgeschwiegen wurde, um die Kriegsmoral der Soldaten und der Bevölkerung nicht zusätzlich zu minimieren. Wie haben sich diese Lügen und die kaiserliche Pressezensur niedergeschlagen in den Zeitungsberichten? Ab wann ungefähr wusste das Volk dennoch Bescheid?

Die sich ausbreitende Kriegsverdrossenheit konnte nur mit offiziellen Lügen und

Durchhalteparolen unter Kontrolle behalten werden. Erst ab Mitte 1918 finden wir im Lokalteil der SN die ersten Artikel über die Grippe. Aber natürlich auch deshalb, weil die Infektionen so stark zunahmen, dass sie irgendwann nun wirklich nicht mehr geleugnet werden konnten.

Also ähnlich wie heute in der aktuellen Pandemie, wo in einigen Ländern ebenfalls manche Präsidenten und Diktatoren das Corona-Virus leugnen oder herunterspielen und die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Was passierte damals, nachdem man die Spanische Grippe nicht mehr als Fake News abtun konnte? Und was wurde in Schleswig unternommen?

Nun, Beschwichtigungen, es sei ja alles nicht so schlimm und nicht bei jeder starken Erkältung handele es sich um die gefürchtete Grippe, gab es weiterhin von offizieller Seite. So warnte auch ein offensichtlich linientreuer Arzt in der SN-Ausgabe am 14. Oktober 1918 „vor blindem Lärm“ und schrieb: „Gewiss neigt die Krankheit zum Befallenwerden der Lunge. Aber wie man die Gefahr nach Möglichkeit bannen kann, ist: Beim ersten Auftreten von Fieber, bei Brustschmerzen und Husten sofort ins Bett, einige Tage das Zimmer hüten – und man wird kaum mit etwas Schwerem zu rechnen haben.“

Die Bevölkerung wurde also für dumm verkauft, obgleich die Zahl der Toten in die Höhe ging bei dieser Zweiten Welle im Herbst 1918.

Ab Ende Oktober lässt es sich dann nicht mehr länger verbergen, die schlimme Lage spiegelt sich nun auch in Zeitungsberichten wieder. Zum Beispiel in der Meldung aus der Stadt Schleswig und Umgebung, in der es heißt, dass „fast keine Familie mehr von der Grippe verschont bleibt und in einigen Häusern sämtliche Bewohner erkrankt sind“. Die Erkrankten litten unter plötzlichem hohen Fieber, unter rasenden Kopf- und Gliederschmerzen. Schwerkranke bluteten aus Nase und Ohren, husteten Blut aus, denn häufig entwickelten sich Lungenentzündungen mit Sauerstoffmangel. Der Tod stellte sich häufig schon nach zwei bis drei Tagen ein. Besonders auffällig: Betroffen waren oft junge Menschen im widerstandsfähigsten Alter zwischen 15 und 40 Jahren. Und wer die Infektion überlebte, hatte über Wochen und Monate damit zu tun, wieder auf die Beine zu kommen. Das Gesundheitswesen zeigte sich überfordert, weil ja auch schon unzählige Kriegsverwundete dort lagen. Schulschließungen sowie Verbote von Versammlungen kamen von den Regierungsverantwortlichen erst sehr spät oder gar nicht, weil man eine weitere Beunruhigung in der Bevölkerung sowie wirtschaftliche Nachteile und damit eine Schwächung der Wehrkraft vermeiden wollte.



Stichwort Schulen und Betriebe. Gab es damals eine Art Lockdown? Hat man, wenn auch zu spät, Schulen und Firmen geschlossen? Schließlich kennt man seit jeher in Pandemie-Zeiten nur ein Mittel: Quarantäne und Isolierung der Erkrankten.

Das stimmt, damals waren in der Medizin Bakterien bekannt, aber eben noch nicht Viren! Und es gab noch kein Antibiotikum. Ärzte standen also vor einem Rätsel. Man war auf der fieberhaften Suche nach einem unbekannten, für diese Spanische Grippe verantwortlichen Bakterium. Doch nachweisen konnte man dieses Grippevirus erst 1933. Der Rat der Ärzte beschränkte sich darauf, die Menschen zu warnen und möglichst oft die Hände zu waschen sowie Salzwasser-Mundspülungen zu machen. Menschenansammlungen sollten gemieden werden. Am 22. Oktober teilte die Schleswiger Polizeiverwaltung schließlich mit: „Von nun an sind alle öffentlichen Schulen geschlossen bis auf weiteres. Vor Theater- und Kinovorstellungen, Konzerten und Versammlungen wird gewarnt.“



Das alles kommt einem jetzt ziemlich bekannt vor. Ja, und auch vielfältige Verschwörungstheorien gab es damals.



Die Grippe-Leugner?

Die unerklärlichen Vorgänge und die Schrecken dieser unheimlichen Influenzapandemie waren der Nährboden dafür. Doch am wenigsten passierte das in Deutschland, weil die Presse ja unter Zensur stand und die Grippe praktisch totgeschwiegen wurde. Aber in den USA stand bei Verschwörungstheoretikern damals das Aspirin der deutschen Firma Bayer unter Verdacht, manipuliert zu sein und Infektionen auszulösen. Und die Franzosen vermuteten, das Virus sei durch deutsche U-Boote angelandet.

In Schleswig als Garnisonsstadt konnte sich demnach das Virus schnell verbreiten, auch im Umland. Und zusätzlich ging in Kiel Anfang November 1918 der berühmte Matrosenaufstand los, der zur Abdankung vom Kaiser führte. Welchen Einfluss hatten diese Ereignisse auf die Pandemie?

Es fanden Aufmärsche vor allem in Kiel statt, Versammlungen überall im Lande, natürlich schlug die Revolution auch in Schleswig hohe Wellen, wie ich von meinem Vater Thomas Hansen weiß, der darüber detaillierte schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen hat. Als der Kaiser abdankte, wurden die Matrosen nach Hause geschickt, die Soldaten kehrten heim – und so reiste bei den Infizierten das Virus mit durch ganz Deutschland, bis in jedes Dorf, in jedes Haus.

Was hat Sie beim Studieren der schriftlichen Quellen über die Grippe-Pandemie, die nach Ihren Schätzungen allein in Schleswig etwa 15 Todesopfer pro Tag einforderte, am stärksten berührt?

Berührt hat mich, wie fatalistisch die Menschen die schrecklichen Verhältnisse hingenommen haben. Ihnen boten sich angesichts der vielen Infektionen kaum Möglichkeiten zur Gegenwehr. Der Tod war allgegenwärtig – auf den Schlachtfeldern, in den Lazaretten und im eigenen Haus nach einer Grippeinfektion. Sie konnten nichts tun, so haben sie alles schicksalhaft hingenommen.

(Mehr Informationen zur Spanischen Grippe in unserer Region sind im Beitrag von Dr. ThomasJens Hansen in dem aktuellen Jahrbuch 2020/21 des Heimatvereins der Landschaft Angeln zu lesen.)