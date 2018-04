Schleswig : Sorgen um die Schlei

Umweltminister Robert Habeck diskutiert mit Schleswigern über den Plastikskandal – und die Überdüngung des Gewässers.

von Alf Clasen

19. April 2018, 18:16 Uhr

Wie sehr die Schleswiger der Skandal um Plastik in der Schlei bewegt, das wurde am Dienstagabend deutlich. Umweltminister Robert Habeck war auf Einladung des Grünen-Ortsverbandes gekommen – und der (für diese Veranstaltung viel zu kleine) Saal im Hotel „Alter Kreisbahnhof“ drohte aus allen Nähten zu platzen.

Wie konnten die Plastikschnipsel in so großer Menge unbemerkt aus dem Klärwerk in die Schlei gelangen? Zur Schuldfrage wolle er sich nicht äußern, machte Habeck schnell klar. „Das ist Sache der Staatsanwaltschaft. Und dort liegt sie in guten Händen.“ Zugleich machte er deutlich, dass im Falle einer „guten Kontrolle“ schon Wochen vorher hätte auffallen müssen, dass Kunststoffteilchen den Sandfilter des Klärwerks passieren. Habeck hatte sich selbst kurz nach Bekanntwerden des Skandals Anfang März vor Ort ein Bild von der Anlage gemacht.

Als eine Konsequenz aus der Umweltverschmutzung kündigte er an, das Zusammenspiel der Behörden und die bislang vorgeschriebenen Kontrollintervalle auf den Prüfstand zu stellen. Außerdem wolle er sich auf politischer Ebene dafür einsetzen, dass es künftig nicht mehr möglich sein wird, dass mit Plastik versetzte Speisereste in die Faultürme von Klärwerken oder in Biogasanlagen gelangen. Das bekräftigte Habeck gestern auch im Umwelt- und Agrarausschuss des Landtages (siehe Seite 4). Die Firma Refood hatte das Schleswiger Klärwerk mit Speiseresten beliefert, die zuvor samt Verpackungen zerkleinert worden waren. „Totalen Unsinn“ nannte der Minister dieses derzeit erlaubte Verfahren, bei dem Plastik untergemengt wird, um es anschließend wieder herauszufiltern.

Habeck lobte gleichwohl das Krisenmanagement der Stadtwerke. „Die Säuberungsaktionen sind bislang ohne Fehl und Tadel gelaufen.“ Er zeigte sich überzeugt: „Die Schlei kriegt man wieder sauber.“ Doch leider sei die Welt voll von Plastik. „Es ist die Pest des 21. Jahrhunderts, die wir heranzüchten“, meinte der Grünen-Bundesvorsitzende. Und damit erreichte die Debatte eine andere Ebene, ganz so, wie es sich der Ortsvorsitzende Jonas Kähler zu Beginn des Abends vorgestellt hatte. Mit Blick auf die mit Plastik vermüllten Weltmeere gelte es, den Kunststoffverbrauch insgesamt zu hinterfragen, betonte Habeck in der Diskussion mit seinen Zuhörern. „Offensichtlich ist das Zeug zu billig.“

Plastik ist derweil für die Schlei nicht das einzige Problem. „Die Schlei ist sowieso in keinem guten ökologischen Zustand“, stellte Habeck mit Blick auf den Faulschlamm am Grund des Meeresarms klar. „Wir müssen weg von der intensiven Landwirtschaft.“ Er wies zugleich auf die Bestrebungen hin, die Füsinger Au zu renaturieren. Über das Fließgewässer gelangen die meisten Nährstoffe in die Schlei.

Otto Kaufhold vom Schleswiger Kanu-Club konfrontierte den Umweltminister mit der in diesem Frühjahr außergewöhnlich starken Algenblüte in der Schlei. Vereinsmitglied Klaus-Günter Nebel hatte diese Anfang April in beeindruckenden Fotos festgehalten und die Bilder auch an das Umweltministerium gesandt. „Die sehr frühe Algenblüte hängt mit dem jüngsten Hochwasser zusammen“, erklärte Habeck. Dadurch, dass das Wasser weit aufs Land gespült worden sei, hätten sich mehr Nährstoffe herausgelöst. Durch den starken Temperaturanstieg zu Beginn des Monats sei es dann zur Algenblüte gekommen.

Dass die Überdüngung der Schlei zusetzt – darüber herrschte am Dienstagabend Konsens. Die meisten Anwesenden beschäftigte dann doch mehr die Frage, wie es zu dem Plastikskandal kommen konnte. Werner Kuhr, Nabu-Referent für die besonders betroffene Halbinsel Reesholm, erhob zum wiederholten Male schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Bereits im vergangenen September habe es Hinweise auf Plastikpartikel in der Schlei gegeben. Dies habe er auch gemeldet. Doch sei er „auf grausame Art abgebügelt worden – auch in Ihrem Ministerium“, sagte Kuhr an die Adresse Habecks gewandt. „Man hat es gewusst und nicht verhindert.“

Ein Vorwurf, gegen den sich Holger Steen von der Kreisverwaltung verwahrte. „Ich weise die Unterstellung, wir hätten seit Monaten davon gewusst, zurück. Das ist eine Beleidigung unserer Arbeit.“

Wer versagt hat, das blieb am Dienstag offen. Robert Habeck zog stattdessen folgendes Fazit: „Nachdenklichkeit ist die richtige Haltung, mit der man heute Abend hier rausgehen sollte – und nicht mit Zorn.“