Schleswig : Sonntags-Shopping mit Blumengrüßen

Zweiter verkaufsoffener Sonntag des Jahres: IGL mit Resonanz zufrieden / Viele Besucher genießen die angebotenen Heringe

von shz.de

26. März 2018, 11:27 Uhr

Zum Abschluss der „Heringstage“ in Schleswig zierten gestern neben dem großen Zelt unzählige Blumen den Capitolplatz, sodass selbst Stadtmanager Rüdiger Knospe seinem Namen alle Ehre machte und „beim Anblick aufblühte“, wie Torge Mietling, Juniorchef der gleichnamigen Goltofter Gärtnerei, es treffend formulierte.

Das Ehepaar Frank aus Stuttgart lobte derweil auch den Hering, den wie immer Uwe Lüth vom Hotel Hohenzollern verkaufte. Mikkel Höhne (3) überließ das Fischessen wie viele andere Kinder lieber Mama Lisa und Oma Rita. „Wir essen schon gerne Lachs zu Hause, aber eben hat ihn doch die Bratwurst eher gelockt“, sagte Lisa Höhne, die den Fisch gleich in allen drei angebotenen Sorten probierte. Geräuchert, gebraten und sauer eingelegt wurde er zusammen mit Bratkartoffeln angeboten.

Das Kinderprogramm war hingegen ganz nach Mikkels Geschmack. Bogenschießen oder Wurfspiele wie zu Wikingerzeiten konnten die Kleinen vor „Thors Schmiede“ in der Ladenstraße ausprobieren. Samira Hetzsch (6) traf unter Anleitung von Anika Breede gleich dreimal zwar nicht ins Schwarze, aber zumindest die Zielscheibe.

Viele lockte aber nicht nur das Rahmenprogramm gestern in die Innenstadt, sondern ebenfalls die zusätzlichen Ladenöffnungszeiten. Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr konnten die Kunden durch die Geschäfte bummeln. „Mir macht das Arbeiten an den verkaufsoffenen Sonntagen richtig Spaß“, sagte Verkäuferin Irina Mercurio von C & A. „Es kommen wirklich viele Kunden, und sie sind alle entspannter als unter der Woche.“ Irina Mercurio würde sich allerdings lieber Öffnungszeiten zwischen 12 Uhr und 17 Uhr wünschen. Denn: „Als wir um 13 Uhr öffneten, warteten schon viele vor der Tür, und ab 17 Uhr wird es doch wieder ziemlich ruhig in den Gängen“, sagte sie.

In vielen Geschäften der Interessengemeinschaft Ladenstraße (IGL) gab es für die Kunden zu jedem Einkauf einen Frühlingsgruß in Form von Osterglocken. IGL-Vorsitzender Klaus-Peter Jeß zeigte sich mit der Resonanz am zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres zufrieden.