Schleswig : Sonntag-Shopping kommt gut an

Gutes Wetter führte am Sonntag zu einer vollen Innenstadt.

von Sven Windmann

30. September 2018, 17:10 Uhr

Schleswig | „Richtig schönes Einkaufswetter“, wie IGL-Vorsitzender Klaus-Peter Jeß treffend meinte, sorgte verkaufsoffenen Sonntag für eine volle Schleswiger Innenstadt. Und so waren die Ausrichter und Mitglieder der Interessengemeinschaft Ladenstraße sichtlich zufrieden. Volle Geschäfte, gut gefüllte Cafés und ein Oktoberfest-Zelt auf dem Capitolplatz, das als zentraler Anlaufpunkt diente: „Das kam insgesamt sehr gut an bei den Kunden. Obwohl andere Städte in der Umgebung auch zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen hatten, läuft es hier in Schleswig richtig gut“, freute sich Jeß – „auch wenn das Oktoberfest-Motto leider nur eine Nebenrolle spielt.“

Schon in vier Wochen, am 28. Oktober, werden die Läden in Schleswig erneut am Sonntag geöffnet.