Kirche in Schleswig : Sommerfest mit Seifenblasen

Die Hüpfburg wurde wegen des Wetters in die Pauluskirche verlegt.

von Joachim Pohl

18. August 2019, 17:28 Uhr

Schleswig | Es herrscht Aufbruchsstimmung in der evangelischen Kirchengemeinde. „Wir wollen alte Grenzen aufbrechen, Alt und Jung zusammen bringen und eine Kirche für alle Generationen sein“, sagt Pastor Michael Dübbers. Ganz explizit sollen sich auch junge Familien mit Kindern angesprochen fühlen. Entsprechend gewählt ist das Motto „We are Family“ für das Sommerfest am gestrigen Sonntag. Ursprünglich war es auf dem Spielplatz im Berender Redder geplant, findet dann aber wegen Regenwetter in der Pauluskirche statt.

„Wir hatten hier einen schönen Gottesdienst, der traditionelle und moderne Elemente verbunden hat. So haben wir versucht, auch den vielen Kindern richtig etwas zu bieten“, erzählt Pastorin Sandra Matz. So gibt es neben alten Kirchenliedern wie „Lobet den Herrn“ auch ein Theaterstück und eine Mitmachlesung, also eine Art interaktives Gebet. Dabei kann jeder Wünsche und Gedanken auf einen Zettel schreiben, und wenig später werden diese im gemeinsamen Gebet zitiert. Nach dem Gottesdienst tritt dann noch eine Band auf, die die jungen Besucher zum Mitsingen und Tanzen animiert.

Und dann bietet das Sommerfest einen ganz besonderen Hingucker: Die große Hüpfburg hat direkt vor dem Altar ihren Platz gefunden. Es darf getobt und gespielt werden. Draußen vor dem Eingang zur Kirche können Kinder sich unter einem Pavillon schminken lassen und es gibt mehrere Geschicklichkeitsspiele. Für alle beeindruckend ist der Auftritt der Seifenblasenkünstlerin Angelika Kammhoff. Unter Anleitung dürfen Eltern und Kinder auch selbst riesige schimmernde Blasen entstehen lassen.

„Wir sind im Moment in einer Phase der Neuausrichtung unserer großen Gemeinde, die nun den Friedrichsberg, St. Jürgen und den Innenstadtbereich vereint“, berichtet Dübbers. Die Pauluskirche soll als Standort gestärkt werden und sich zu einem Zentrum für Jugendarbeit und Diakonie entwickeln. Dazu sind umfassende Baumaßnahmen geplant; die Gespräche mit einem Architekten laufen schon. Ab 2020 werden die Veränderungen sichtbar. Eine Küche, ein Gruppenraum, ein Büro, ein Gottesdienstraum und ein Bandraum sollen entstehen. „Wir wollen nicht nur heute die Vielfalt feiern und alle Menschen zu uns einladen“, kommentiert Matz. Deshalb sei es an der Zeit, Kirche an sich wieder etwas moderner werden zu lassen und die Sprache der Menschen zu sprechen. Dass das funktionieren wird, daran haben Dübbers und Matz keinerlei Zweifel. Es gebe ein großes Bedürfnis, Fragen rund um das Leben und den Glauben zu diskutieren.