von Tina Jäger

22. August 2019, 15:32 Uhr

Uelsby | Der Verein „Miteinander“, der sich in Uelsby und Umgebung um nachbarschaftliche Integration kümmert, lädt ein zum Sommerfest. Es findet statt an diesem Sonntag, 25. August, ab 16 Uhr auf dem Uelsbyer Dorfplatz, bei Regenwetter im Dorfhaus. Alle Engagierten in der Flüchtlingshilfe und alle Interessierten sind eingeladen.