Neubaugebiet in Sollerup : Sollerup will wachsen

Gemeinde plant neues Baugebiet am Jerrisbeker Weg. Schmierereien am Feuerwehrhaus werden nicht geduldet – es wurde Anzeige erstattet.

von shz.de

07. August 2019, 09:07 Uhr

Sollerup | Groß ist die Verärgerung in der Gemeinde Sollerup über Schmierereien an öffentlichen und privaten Gebäuden, die in der Nacht verursacht worden sind. „Diese Schmierereien am Feuerwehrgerätehaus und an benachbarten landwirtschaftlichen Nebengebäuden in der Schulstraße sind keine Dumme-Jungen-Streiche, sondern Sachbeschädigung von fremden Eigentum“, sagte Bürgermeister Ingo Hansen in der Gemeindevertretung. „Wir haben selbstverständlich Strafanzeige bei der Polizei gestellt und hoffen, dass auch durch Hinweise aus der Gemeinde die Verursacher ermittelt werden können, denen wir dann die Kosten für die Beseitigung in Rechnung stellen werden“, so Hansen weiter.

Zudem befasste sich die Gemeindevertretung mit der weiteren baulichen Entwicklung des Dorfes. Da es im Ort keine Baugrundstücke mehr gibt und Baulücken-Grundstücke von den Eigentümern nicht zur Verfügung gestellt werden, plant die Gemeinde die Ausweisung eines neuen Baugebietes am Jerrisbeker Weg. Für den örtlichen Bedarf der nächsten Jahre wären sieben bis zehn Baugrundstücke nötig, war man sich in der Vertretung einig. Einige Anfragen von Interessenten aus der Gemeinde liegen auch bereits vor, und auch die rege Teilnahme von Bürgern an der Sitzung speziell zu diesem Tagesordnungspunkt unterstrich die Nachfrage. Erste Gespräche mit dem Eigentümer, den Planungsbehörden und den Trägern öffentlicher Belange, die im Bebauungsplanverfahren beteiligt werden, sollen nach der Sommerpause geführt werden, um dann zügig in die Bauleitplanung, die sicherlich ein gutes Jahr dauern wird, einzusteigen.

Bauausschussvorsitzender Thomas Franzen berichtete über die Neubelegung der Schwarzdecken im Kirchenweg und Achtert Holt durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband. Die Banketten wurden stellenweise durch die Gemeinde angeglichen. Die ersten Spielgeräte, Kletterreck und Schaukelkombination, sind bestellt und werden nach Lieferung im September zügig auf dem

Spielplatz an der gemeindlichen Gaststätte aufgestellt. Im nächsten Jahr wird der Spielplatz durch weitere Geräte komplett erneuert.