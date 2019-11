Amt Kropp-Stapelholm und Schleswig : Soldaten sammeln für Volksbund

Die Soldaten bitten um eine Spende für die Kriegsgräber im Ausland.

Avatar_shz von shz.de

15. November 2019, 12:48 Uhr

Kropp | Seit gestern sammeln die Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Bei der Straßensammlung im Amtsbereich Kropp-Stapelholm, Haddeby, Schleswig und dem Umland bitten die Soldaten um eine Spende, die für die Pflege der Kriegsgräber im Ausland eingesetzt wird.

Den Anfang machte Oberst Kristof Conrath, Kommodore des Geschwaders, gemeinsam mit Bürgervorsteher Klaus Lorenzen, Amtsvorsteher Ralf Lange sowie Bürgermeister Stefan Ploog. Die Soldaten Björn Hansen und Ronald Hartwig unterstützten die Gruppe. Die Besucher des Kropper Wochenmarktes freuten sich über die Begegnung mit den Volksbund-Vertretern. Sie zeigten sich genauso spendenfreudig wie die Marktbeschicker.

Der Kommodore fördert die gemeinsame Sammelaktion für den guten Zweck, die zudem die Gemeinschaft von Geschwader und Gemeinde stärke. „Eine schöne und wichtige Tradition, die wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen wollen“, betonte Bürgermeister Ploog. Gemeinsam bedankten sie sich bei allen Menschen, die die Arbeit des Volksbundes unterstützen.

Die Soldaten des Geschwaders sammeln nicht nur Geld, sondern sind auch bei der Kriegsgräberpflege dabei. Soldaten und Reservisten leisteten im vergangenen Jahr rund 100 Arbeitseinsätze in der Kriegsgräberpflege im Ausland. Eine Abordnung aus Kropp und Jagel beteiligte sich an der Instandsetzung eines Friedhofes in Litauen. An den Gedenkveranstaltungen zum morgigen Volkstrauertag werden die „Immelmänner“ neben den Mitgliedern der Feuerwehren ebenso wieder vertreten sein.

Die zentrale Gedenkfeier des Kreises findet am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Kriegsgräberfriedhof am Karberg in Fahrdorf statt. Weltweit kümmert sich der Volksbund um den Erhalt und die Pflege von 2,7 Millionen Gräbern auf 833 Friedhöfen in 46 Staaten. Auch 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führt der Volksbund jährlich 27.000 Umbettungen durch, sorgt für eine Identifizierung und ein würdiges Begräbnis. Der Volksbund verzeichnete rund 35.000 Anfragen zum Verbleib der Toten beider Weltkriege. Immer wieder kann so bei der Klärung von Vermisstenschicksalen geholfen werden. Der Volksbund hält Angaben zu den Gräbern von fast fünf Millionen Weltkriegstoten in seinem Archiv bereit. Seit 1953 führt der Volksbund internationale Jugendbegegnungen und Workcamps unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“ in Europa durch.