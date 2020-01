Bürger sollen weiter mit eingebunden werden : Sörups Bürgermeister Dieter Stoltmann hat die Zukunft im Blick

Ein neuer Wochenmarkt im Ortskern, der Bahnhof als Dreh- und Angelpunkt für die ganze Region: Sörup hat viel vor.

24. Januar 2020, 09:23 Uhr

Sörup | Auf ein erfolg- und arbeitsreiches Jahr blickt Sörups Bürgermeister Dieter Stoltmann zurück. 2019 sind große Baumaßnahmen im Ortskern zum Abschluss gebracht worden. Dazu gehörten das Bürgerhaus, der Bahnhof und der Bahnhofsvorplatz sowie die Sportanlagen.

Zukunftswerkstatt war ein voller Erfolg

Das sei abgehakt, sagt Stoltmann und macht deutlich, dass es mit rasantem Tempo weiter geht. Zu den herausragenden Veranstaltungen im vergangenen Jahr gehörte die Zukunftswerkstatt. Fast 250 Einwohner hatten sich in der großen Sporthalle mit dem Ziel versammelt, die Zukunft der Gemeinde mitgestalten zu wollen. „Die Zukunftswerkstatt hat uns viele neue Anregungen gebracht“, unterstreicht der Bürgermeister. Besonders positiv hebt er hervor, dass sich neue Arbeitsgruppen gebildet haben und die Zukunftsgestaltung innerhalb des Städtebauförderprogramms ein fortlaufender Prozess sei, der von vielen Bürgern mitgestaltet werde. Stoltmann kündigte an, dass die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Es sei deutlich geworden, dass für die Themen Tourismus, Natur und Umwelt sowie Mobilität in Sörup ein höherer Stellenwert gewünscht werde.

Bessere Busanbindungen an den Bahnhof

„Wir können den Bürgern der Gemeinde und der Region einen bürgerfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr zusagen. Der Bahnhof Sörup wird für die gesamte Region, von Satrup bis Steinbergkirche, eine Drehscheibe der Mobilität. „Auch kundenfreundlicher“, verspricht Stoltmann. Denn der Busfahrplan wird auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Zuges abgestimmt und im Bedarfsfall soll der Bus auch auf den Zug warten. Möglich wird die bessere Mobilität auch durch neue Konzepte des Kreises und des Landes. Stoltmann warnte allerdings davor, dieses Projekt mit „kurzem Atem“ anzugehen. Verkehrsströme zu verändern, brauche Zeit. Mehr Fahrgäste zu bekommen, heißt für Sörups Bürgermeister auch, dass in Flensburg attraktive Anbindungen an die Bahn erfolgen müssen.

Kritik an der Landespolitik

Bedauert wird vom Söruper Bürgermeister die Bauleitplanung. „Wir wollen neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum schaffen und einige Behörden hintertreiben durch unflexibles Handeln diese politische Vorgabe. Als Beispiel nennt Stoltmann das Baugebiet Angelner Straße, das durch Entscheidungen des Landesbetrieb Straßenbau unnötig verteuert wird. „Es wird Zeit, dass die Landespolitik hier klar Stellung bezieht“, fordert Stoltmann. Auch die vorgegebene Einschaltung externer Gutachter und Planer verteuere jeden Quadratmeter Bauland, kritisiert er.

Sichtbar wird in den nächsten Wochen für die Bürger der neue Wochenmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz. Mit dem Markt solle der Ortskern gestärkt werden. Die Gemeinde werde den Wochenmarkt eng begleiten und durch Veranstaltungen und die Einbeziehung von Vereinen und Verbänden dafür sorgen, dass er einen besonderen Stellenwert bekommt.

Neue Wege in Energiefragen

Zukunftskonzepte sind das Quartierkonzept und das Integrierte Entwicklungskonzept. Sörup soll durch diese Projekte für die Bürger eine noch attraktivere Gemeinde werden, in der es eine hohe Lebensqualität gibt, wobei der Schwerpunkt auf Natur,- und Umweltschutz gelegt wird. „Wir werden den Bürgern aufzeigen, wie sie Energie einsparen können und dazu Wege aufzeigen, wie das auch mit öffentlichen Fördermitteln umgesetzt werden kann.“

Stoltmann kündigte zudem an, das Projekt „Coworking Spaces“ in Sörup installieren zu wollen. Neue Wege der Arbeitswelt sollen hier dauerhaft möglich sein. Durch seine Windkraftanlagen sei Sörup prädestiniert, ein Stützpunkt der Wasserstoff-Entwicklung zu werden. „Wer die Zukunft gestalten will, muss neue Wege gehen“, macht Dieter Stoltmann deutlich und unterstreicht, dass alle Fraktionen in der Gemeindevertretung den eingeschlagenen Weg mitgehen.

Im August erlebt die Gemeinde wieder ein Dorffest mit einer Gewerbeschau. „Wichtige Veranstaltungen für die Bürger aber auch um die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu zeigen“, so Stoltmann.