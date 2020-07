Baden in Schleswig : So gefährlich sind Blaualgen

Für Hunde können die Bakterien tödlich sein. Badeverbot am Luisenbad wurde gestern wieder aufgehoben.

20. Juli 2020, 17:29 Uhr

Schleswig | Das am Wochenende verhängte Badeverbot am Luisenbad ist wieder aufgehoben. Die Mitarbeiter der DLRG hatten dort am Sonnabend ein verstärktes Auftreten von Blaualgen festgestellt und sicherheitshalber ein Badeverbot verhängt (wir berichteten). Gestern hat ein Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes die Situation inspiziert und festgestellt, dass die Konzentration der Blaualgen wieder zurückgegangen ist. Das Badeverbot konnte deshalb wieder aufgehoben werden.

Blaualgen können beim Menschen zu Übelkeit und Erbrechen führen, wenn man sie beim Baden versehentlich schluckt. Noch schlimmere Folgen könne es jedoch für Hunde haben, wenn diese an einem besonders heißen Tag mal eben ein paar Schlucke Schlei-Wasser trinken. „Die können richtig krank werden oder gar sterben“, warnte Jochen Mohr-Kriegshammer, Ingenieur im Gesundheitsamt. Dies geschehe in und an den Berliner Badeseen immer wieder.

Das aktuelle Badeverbot hatte nichts mit der am Dienstag letzter Woche vorgenommenen Badewasser-Prüfung durch den Gesundheitsaufseher des Kreises zu tun. Die Ergebnisse der Untersuchung lagen am Freitag vor und seien mit Blick auf die Konzentration gefährlicher Erreger wie E-Coli-Bakterien und Intestinale Enterokokken negativ, wie Mohr-Kriegshammer gegenüber den SN erläuterte. Da der Kreis auf Grund europaweit gültiger Vorschriften jede Badestelle nur einmal im Monat routinemäßig prüft, achten die Ehrenamtlichen der DLRG auf die Konzentration der Blaualgen. Die sehe man vor allem im Spülsaum, wo sie bläulich-türkis aussehen. „Im Wasser sieht das aus wie Erbsensuppe“, so Mohr-Kriegshammer.

Blaualgen seien grundsätzlich immer im Wasser. Bei bestimmten Temperaturen steigen sie an die Oberfläche und werden dann vom Wind zusammengetrieben. Kommt dieser aus südlichen Richtungen, geschehe es schnell, dass sich die Blaualgen im Schlei-Abschnitt des Luisenbads besonders stark konzentrieren.

Ob die hier auftretenden Exemplare von „Cyanobacteria“ tatsächlich giftig seien, wisse man nicht. „Das hängt vom Anteil der Toxine ab“, so Mohr-Kriegshammer. Die genaue Messung dauere jedoch sehr lange und sei zudem sehr teuer; deshalb „zieht man dann sicherheitshalber einen Ball hoch“ – als Kennzeichen für das Badeverbot.

Ein starkes Blaualgen-Wachstum führte in den letzten Tagen zudem zu einem großflächigen, schaumig-schlierigen bläulich-weißen Teppich in der südöstlichen Ecke des Herkulesteichs. Das geschehe jetzt bereits im zweiten Jahr in Folge, so Gottorf-Sprecher Frank Zarp. Das habe aber nichts mit der Düngung des Barockgartens zu tun. Der Gärtnermeister habe die ohnehin sehr zurückhaltende Düngung in den letzten Jahren nicht verändert. Der Herkulesteich diene jedoch als Überlauf für die Flensburger Straße, wo es noch keine getrennten Kanäle gebe, so Zarp. Dies könnte eine Ursache für eine mögliche Überdüngung des Teichs seien, die dann zu verstärktem Algenwachstum führe.