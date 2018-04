Zur Kommunalwahl in Schleswig : SN-Leser fragen – Kandidaten antworten

Weniger als vier Wochen – dann sind die Schleswigerinnen und Schleswiger aufgerufen, eine neue Ratsversammlung zu wählen.

von Ove Jensen

09. April 2018, 11:10 Uhr

Weniger als vier Wochen – dann sind die Schleswigerinnen und Schleswiger aufgerufen, eine neue Ratsversammlung zu wählen. Themen gibt es viele, die die Menschen in der Stadt und dem Umland beschäftigen. Wie geht es weiter mit Parkhaus, Hertie-Gebäude und Bahnhof? Wann kommt das Theater? Wann erfolgt ein Ausbau der Radwege? Wie wird der Skandal um Plastik in der Schlei aufgearbeitet? Sie, liebe Leserinnen und Leser, können uns Ihre Fragen schicken. Die SN treffen eine Auswahl und leiten sie weiter an die Spitzenkandidaten Stephan Dose (SPD), Holger Ley (CDU), Peter Clausen (SSW), Babette Tewes (Grüne), Jürgen Wenzel (FDP), Arne Olaf Jöhnk (Freie Wähler), Ingo Harder (Bündnis für Bürger) und Uwe Schröder (Linke). Die Antworten veröffentlichen wir in tabellarischer Form. Schicken Sie uns Ihre Fragen mit Angabe Ihres Namens und Wohnortes bis zum 14. April an redaktion.schleswig @shz.de (Betreffzeile: „Kommunalwahl“) oder per Post an Schleswiger Nachrichten, Stadtweg 54, 24837 Schleswig.