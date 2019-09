Avatar_shz von Tina Jäger

02. September 2019, 15:53 Uhr

Geltorf | Die Gemeindevertretung Geltorf kommt morgen um 19.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in Reimers Gasthof zusammen ein. Es geht unter anderem um die Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Alten Schulweg und die Anschaffung von Stiefeln für die Feuerwehr. Die Gemeindevertretung Bollingstedt berät morgen ab 20 Uhr in öffentlicher Runde im Feuerwehrgerätehaus den Abschluss eines Wegenutzungsvertrages mit der Nord-Ostsee Energiepark GmbH & Co KG.