Schnarup Thumby Chor : Singen im Chor wird teurer

Bei der Versammlung der Chorgemeinschaft Thumby-Struxdorf wurde beschlossen, dass der Mitgliederbeitrag erhöht werden muss.

24. Januar 2019, 16:27 Uhr

Die finanzielle Zukunft der Chorgemeinschaft Thumby-Struxdorf sorgte für größere Diskussionen auf der Jahreshauptversammlung. Sie führte zu einer mehr als 30-prozentigen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.

Eigentlich verlief die Versammlung in dem bekannt ruhigen Rahmen. Schriftführerin Traute Schröder stellte den Jahresbericht 2018 vor. In dieser Zeit hatte der Chor mit seinen mehr als 30 Mitgliedern zwölf Mal mit Auftritten auf öffentlichen und privaten Veranstaltungen im Rampenlicht gestanden. Der Kassenbericht wies abe r zum zweiten Mal ein Minus auf. Zwar sind die Rücklagen des Chores so gut, dass man diesen Verlust ausgleichen kann. Aber ohne Gegenmaßnahme würde diese Lücke immer größer werden. Deshalb stand auf der Tagesordnung ein Dringlichkeitsbeschluss zum Mitgliederbeitrag. Eine Erhöhung sahen alle Mitglieder als notwendig an. Doch mit der Diskussion wurde dieser Betrag immer größer. Zuerst sollte er nur den Fehlbetrag ergänzen. Dann sollte er auch dazu dienen, neue Noten anzuschaffen. Und zuletzt wollte man auch noch ein finanzielles Polster für die Zukunft schaffen. In der Diskussion gab es noch Gegenstimmen. Doch bei der Abstimmung fand sich kein Gegner, der der Erhöhung von 45 Euro auf 60 Euro Jahresbeitrag widersprochen hätte.

Chorleiterin Natalia Siegfried kündigte für 2019 ein neues Programm an, das aber auch aus bekannten Stücken bestehen soll. „Wir werden viel Konzentration auf die Nuancen des Vortrags verwenden“, erklärte sie ihr Ziel. Vorschläge dazu erwarte sie beim nächsten Probenabend.

Die Vorsitzende Irene Nielsen wurde wiedergewählt. Ihre Stellvertreterin Elfriede Wegner dankte ihr „für all die Stunden, die du für die Chorgemeinschaft aufgebracht hast.“

Nielsen kündigte als nächsten Auftrittstermin die Jahreshauptversammlung des Südangler Sängerbundes am 22. Februar in Schnarup-Thumby an. Das Frühlingsliederfest der Chorgemeinschaft findet am 26. April, um 19.30 Uhr, in Schnarup-Thumby statt. Die Thumbyer Theaterspeeler führen an diesem Abend ihren neuesten Sketch auf. Der Gastchor steht noch nicht fest. Außer einem Kostenbeitrag soll für musikalische Leistung eine Spendendose am Ausgang aufgestellt werden. Für September ist eine Halbtagesfahrt des Chores geplant.