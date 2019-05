Grundschule in Jübek : Silja Korus übernimmt die Schulleitung

Die Lehrerin hatte das Amt bereits ein Jahr lang kommissarisch ausgeübt.

17. Mai 2019

Jübek | Nach einem Jahr kommissarischer Leitung übernimmt Silja Korus jetzt auch offiziell die Leitung der Grundschule Jübek. Zahlreiche Gäste kamen zu ihrer Amtseinführung in die Turnhalle.

„Ich bin hier ja schon bekannt“, erklärte Silja Korus den Gästen. Sie gehöre im Kollegium schließlich zu den Dienstältesten. Sie freue sich sehr auf ihre neue Aufgabe und möchte, dass die Kinder gerne auf ihre Schulzeit in Jübek zurückblicken – denn um die gehe es ja. „Wir profitieren hier von einer wundervollen Dorfgemeinschaft“, so Korus. Auch die Mitarbeit der Schulen untereinander schätze sie sehr. Es sei wichtig, große Dinge wie zum Beispiel das Thema Digitalisierung gemeinsam anzupacken. „Jetzt fragen sich bestimmt alle: Was hat sie denn vor?“, stellte sie fest. Ihre nächsten Ideen seien neben einem grünen Klassenzimmer und mehr Begegnung mit der Natur auch eine breitere Gestaltung des Kinderfestes. „Hier in Jübek passiert schon so viel für die Kinder, das müssen wir mehr zeigen.“ Ihr sei bewusst, dass nicht immer alles harmonisch laufen kann. „Reibung entsteht immer, aber ich hoffe, dass aus ihr zündende Ideen und menschliche Wärme entstehen können.“

Personelle Veränderungen habe es in den Schulen des Amtes in letzter Zeit viele gegeben , sagte Amtsvorsteherin Petra Bülow. „Das Karussell ist in Bewegung geraten, und deshalb stellte sich auch in Jübek die Frage: Wer übernimmt die Schulleitung“, sagte sie. Dass Korus übergangsweise die Leitung übernommen hat, sei noch lange keine Selbstverständlichkeit dafür, sich auch dauerhaft auf die Stelle zu bewerben. Nachdem am 13. März der Schulleiterwahlausschuss zusammengefunden hatte, freue sie sich nun umso mehr, Silja Korus „endlich, offiziell als Schulleitung zu begrüßen“.

„Der Schulträger hat großes Interesse an einer modernen Ausgestaltung und wir hoffen, dass wir gemeinsam an der Zukunft arbeiten können“, so Bülow.

Schulrat Jürgen Schlüter blickte auf die Termine zurück, die Korus im vergangenen Jahr bereits absolviert hatte, darunter auch der Empfang einiger hochrangiger Gäste. Korus habe in ihrer Zeit als Lehrerin bereits einige Stellen durchlaufen. In Jübek wurde sie schnell zur stellvertretenden Schulleiterin und brachte eine Menge Ideen mit. „Sie schüttelt die Aktivitäten einfach aus dem Ärmel. Fußball, Englisch, ein Therapiehund.“ Schlüter sei sich sicher, dass sie die Aufgabe mit Bravour meistern wird.

Stellvertretend für die anderen Schulen im Amt richtete Ulf Raddatz von der Erich-Kästner-Schule in Silberstedt ein paar Worte an Silja Korus. Er sei vor knapp zwei Jahren ins kalte Wasser geschmissen worden, das Problem habe Silja Korus durch ihr Übergangsjahr immerhin nicht. „Mit einem Jahr Erfahrung musst du dich jetzt trotzdem zu den Neuen gesellen“, so Raddatz, „aber ganz so schlimm wird es schon nicht werden“.

Vom Kollegium und Schulteam gab es symbolisch zum Amtsantritt eine prall gefüllte Schultüte. „Du hast dich nicht nur kommissarisch, sondern auch ehrenamtlich schon so viel engagiert und das wird auch weiterhin so bleiben.“ Einen so ruhigen und gelassenen Menschen finde man selten und die Schule habe sehr viel Glück mit ihr als neuer Leiterin.