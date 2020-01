Sieg für das klassische Kino

Bei der Verleihung der Golden Globes gehen Netflix-Produktionen überraschend nahezu leer aus

Avatar_shz von shz.de

06. Januar 2020, 14:39 Uhr

Los Angeles | Die Golden-Globe-Gala hätte der große Abend für Netflix sein können. Mit 17 Filmnominierungen lag der Streaming-Riese weit vor den altetablierten Hollywoodstudios. Das Scheidungsdrama „Marriage Story“ war mit sechs Gewinnchancen als Favorit ins Globe-Rennen gezogen, Martin Scorseses Mafia-Epos „The Irishman“ hätte theoretisch fünf Mal Gold holen können. Deswegen schaute Hollywood in der Nacht zu gestern auch gespannt hin. Doch dann gab es nur einen einzigen Preis für eine Netflix-Produktion, für Laura Derns Nebenrolle als gerissene Scheidungsanwältin in „Marriage Story“.

Großer Sieger war stattdessen der Brite Sam Mendes mit seinem Kriegsdrama „1917“: Er gewann in der wichtigsten Sparte „Bestes Drama“ und als bester Regisseur. Der bildgewaltige Film aus dem Traditionsstudio Universal Pictures folgt zwei jungen britischen Soldaten an einem Tag während des Ersten Weltkriegs durch Schützengräben und über Schlachtfelder. Er hoffe, dass nun viele Kinogänger diesen Film auf der großen Leinwand sehen werden, sagte „Bond“-Regisseur Mendes bei der Preisverleihung in Beverly Hills – ein weiterer Seitenhieb für Netflix, dessen Werke nur kaum im Kino zu sehen sind.

Der weitere Abräumer des Abends – Quentin Tarantinos schwarzhumorige Komödie „Once Upon a Time in Hollywood“ – ist eine Ode an das alte Hollywood der 60er-Jahre. Sein neunter Spielfilm, den Tarantino mit Sony produzierte, sahnte den Globe als beste Komödie, für das Drehbuch und für Nebendarsteller Brad Pitt ab.

Noch etwas aber fiel auf: Die Themen der Gewinnerfilme waren männerlastig, Diversität blieb bei diesen Globes auf der Strecke. Keine einzige Frau war dieses Jahr in der Sparte Regie nominiert gewesen, dafür mussten die Preisverleiher bereits vorher Kritik einstecken. In der Galanacht selbst war die Auszeichnung für Renée Zellweger und ihre starke Frauenrolle eher eine Ausnahme. Sie gewann mit ihrer packenden Darstellung der Schauspiel-Ikone und Sängerin Judy Garland in „Judy“ den Golden Globe als beste Drama-Schauspielerin. Darüber hinaus verschafften sich einige Frauen auf der Bühne mit eindringlichen Appellen Gehör. Schauspielerin Michelle Williams etwa setzte sich kämpferisch für das Recht auf Abtreibung ein. Mit Blick auf die im November anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA forderte sie auf, wählen zu gehen.

In wenigen Wochen schon wird der Preis-Regen in Hollywood weitergehen. Am 9. Februar werden die Oscars verliehen, von der Filmakademie mit knapp 9000 Mitgliedern. Über die Golden Globes stimmte nur eine kleine Gruppe von weniger als 100 Journalisten des Verbands der Auslandspresse ab.