Aktuelle Corona-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg fällt auf 9,9

Am Donnerstag sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis erneut. Seit dem 4. Mai liegt der Wert unter 35.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat am Donnerstag fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell zählt der Kreis noch 67 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit einem Wert von 9,9 erneut die niedrigste in diesem Jahr. Es ist der siebte Tag in Folge, an dem die Inzidenz unter 25 liegt. Seit dem 4. Mai wurde die 35er-Marke nicht mehr über...

