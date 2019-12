„Esgrus liest“ : Sieben Bürger stellten ihre Lieblingsbücher vor

Sieben Teilnehmer waren bei „Esgrus liest“, darunter auch Bürgermeister Hermann Vollertsen.

02. Dezember 2019, 15:32 Uhr

Esgrus | „Wenn du einen Garten und genügend Bücher hast, wird es dir an nichts fehlen“, zitierte Literaturkreis-Leiterin Annelies Gershoff den römischen Politiker und Philosophen Cicero und stellte diese Worte als Motto über die mittlerweile 13. Ortskulturring-Veranstaltung von „Esgrus liest“. Sieben Bürger der Gemeinde stellten dem Publikum ihre aktuelle Lektüre vor.

Jüngster in der Runde der Vorleser war der 16-jährige Julius Thieheuer aus Rottberg. Er liebt Krimis und Psychothriller und machte mit Sebastian Fitzeks „Der Insasse“ bekannt – eine Gratwanderung zwischen Wahnsinn und Verstand. Auch der Esgruser Bürgermeister Hermann Vollertsen stellte ein Buch vor: „Die Geschichte des Wassers“ von Maja Lunde. Da geht es um eine Welt, in der das lebenswichtige Nass knapp geworden ist. Marie-Luise Jürgensen aus Koppelheck, die erstmals als Vorleserin in Aktion war, setzte sich mit der Autobiographie von Michelle Obama, betitelt mit „Becoming – meine Geschichte“ auseinander. Fazit der 69-Jährigen: „Ein erstaunliches, reiches Leben.“

„Lesen macht Spaß“ – daran gibt es für den 69-jährigen Wolfgang Koberski aus Wippendorf keinen Zweifel. Er setzte sich mit dem Roman „Winterbienen“ von Nobert Scheuer auseinander. Anne Haverland (71) aus Brunsholm las aus Alina Bronkys „Der Zopf meiner Großmutter“: böse, witzig und rasant.“ Marion Behringer aus Atzbüll präsentierte „Ein Weihnachtsgeschenk für Walter“ von Barbara Wersba. Die 73-Jährige identifiziert sich mit Walter, der sich als Leseratte darstellt – eine solche sei auch sie, betont sie in ihrer Eigenschaft als Vorleserin, wie sie bereits häufig in Aktion war.

Und dann war da noch der 82-jährige Dietrich Brummack aus Bojum. Er gewährte Einblicke in Gedichte, die er selbst geschrieben hat – vor allem nachdenklich und besinnlich.

Und weil zu „Esgrus liest“ auch Musik gehört, waren die beiden Instrumentalistinnen Christa Müller und Gesine Berendson wieder dabei.

Doch zuvor gibt es wie gewohnt „Esgrus liest für Kinder und Jugendliche“. Dann stellt der Lese-Nachwuchs seine Lieblingsbücher vor: am Freitag, 30. Januar, von 17 bis 19 Uhr im Gemeinderaum von Esgrusschauby.