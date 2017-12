Renate und Günther Meier : Sie stiften Schleswig ein Hospiz für 1,5 Millionen Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: Clasen 1 von 1

von Alf Clasen

erstellt am 09.Dez.2017 | 19:04 Uhr

Renate Meier und ihr Mann Günther haben erfahren, wie es ist, wenn ein schwer kranker Angehöriger in Würde sterben kann. Ihre Schwester verbrachte vor einigen Jahren ihre letzten Tage im Rendsburger Hospiz. „Sie wurde so liebevoll betreut“, erinnert sich Renate Meier (84). „Das sind dort keine Patienten, das sind Gäste.“ Spätestens zu dem Zeitpunkt war dem Schleswiger Ehepaar bewusst, wie sehr in ihrer Heimatstadt eine solche Einrichtung fehlt. Stationäre Hospize gibt es in der Region außer in Rendsburg bislang nur in Flensburg und Niebüll.

Und dann lasen die Meiers im vergangenen Frühjahr in den SN von den Plänen des Freundeskreises Hospizdienst, in Schleswig neben dem vorhandenen ambulanten Hospizdienst auch solch eine feste Einrichtung zu schaffen. „Da sind meine Frau und ich uns schnell einig geworden, dass wir diese Idee unterstützen wollen“, sagt der 87-Jährige, der als Steuerberater zu Wohlstand gelangt ist. Jetzt stellen die Eheleute 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen Anfang kommenden Jahres eine Hospiz- und Palliativstiftung gegründet wird. Mit diesem Kapital soll eine passende Immobilie in der Stadt gekauft werden.

„Das ist extrem viel Geld“, freut sich Enno Körtke vom Vorstand des Freundeskreises über die Großzügigkeit der Stifter. Und auch sonst hat er in der Adventszeit Grund zur Freude. Intensive Gespräche des Freundeskreises mit dem Kirchenkreis und der Stiftung Diakoniewerk Kropp haben zum Erfolg geführt. In diesen Tagen wurde von allen Beteiligten die Absichtserklärung zur Realisierung eines stationären Hospizes unterzeichnet. Und so soll das Projekt umgesetzt werden: Die Stiftung wird Eigentümerin des Hospizgebäudes und vermietet dieses an eine noch zu gründende gemeinnützige Betriebsgesellschaft unter Federführung des Diakoniewerks. Alle drei Kooperationspartner werden in beide Organisationen eingebunden sein.

Körtke berichtet, dass es in der Stadt einige kirchliche Liegenschaften gebe, die als Standort in Frage kämen. Man werde aber noch weitere Optionen prüfen. Dabei laufe wohl am Ende alles auf einen Neubau hinaus. Körtke: „Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass wir eine Altimmobilie so hinbekommen, dass sie den Anforderungen entspricht.“ Gesetzliche Mindestgröße für ein Hospiz sind acht Betten.

Klar ist, dass das Hospiz in Schleswig selbst errichtet wird. „So etwas gehört in die Stadt und muss zu Fuß erreichbar sein“, findet Renate Meier. „Und dazu gehört nach Möglichkeit auch eine Grünanlage“, fügt ihr Mann hinzu.

Die Meiers sind Menschen, die gerne geben. Bereits vor zehn Jahren riefen sie die Günther-und-Renate-Meier-Stiftung ins Leben. Die schüttet jährlich Geld an verschiedene Organisationen aus, zum Beispiel an den Kinderschutzbund, die Jugendstiftung Winkler oder die Schleswiger Tafel. Auch die Kreismusikschule wird bedacht – das Ehepaar liebt Musik, Renate Meier singt noch heute im Chor.

„Und jetzt ist es dringend notwendig, dass in Schleswig ein Hospiz gebaut wird“, betont die 84-Jährige. „Ich finde das gut, dass wir das machen“, sagt sie und erntet von ihrem Mann ein bestätigendes Kopfnicken. Ihren Freunden haben sie erst in dieser Woche von ihrer neuen Stiftung erzählt. „Die Reaktionen waren nur positiv“, sagt Renate Meier.

Das Ehepaar, das drei Töchter und acht Enkelkinder hat und gerne Reisen unternimmt, hofft, dass es weitere Menschen in Schleswig und Umgebung gibt, die das Projekt unterstützen. Denn ein Hospiz, das macht auch Enno Körtke klar, wird trotz der Kostendeckung durch die Krankenkassen immer auch auf Spenden und ehrenamtliches Engagement angewiesen bleiben.

> Wer die Hospizidee unterstützen möchte, kann sich an den Freundeskreis Hospizdienst, Lutherstraße 4 in Schleswig wenden. Telefon: 04621 /99 17 21. Internet: www.freundeskreis.sh