Eiserne Hochzeit : Sie haben sich beim Maskenball verliebt

Ursula und Ewald Rosentreter aus Neuberend sind seit 65 Jahren verheiratet.

von Maike Krabbenhöft

26. Februar 2019, 14:59 Uhr

„Der Silvesterabend ist für uns ein Feiertag“, sagen Ursula und Ewald Rosentreter aus Neuberend. 1951 haben sie sich am 31. Dezember bei einem Maskenball im holsteinischen Reinfeld kennengelernt – genau ein Jahr später folgte die Verlobung. Nur geheiratet haben sie an einem anderen Tag: am 27. Februar 1954. Heute feiert das Ehepaar seine Eiserne Hochzeit mit einem Empfang für Familie, Freunde und Nachbarn.

Während die 86-Jährige als Kind aus der Lüneburger Heide nach Reinfeld gezogen war, kam ihr Mann als Flüchtling aus Westpreußen dorthin. Am besagten Silvesterabend wollte es der Zufall so, dass sie an einem Tisch saßen. „Seinen Nachnamen mochte ich nicht so – aber dafür ihn“, sagt Ursula Rosentreter und lacht. Sie blieben in Kontakt, lernten sich kennen und feierten schließlich Verlobung.

„Danach wollten wir zusammenziehen“, sagt der 88-Jährige und fügt hinzu: „Aber man musste verheiratet sein, um eine Wohnung zu kriegen.“ Zwei Wochen später hätten sie das Aufgebot bestellt und dank guter Beziehungen nach der Hochzeit die ersten eigenen vier Wände bezogen. „Ein 16 Quadratmeter großes Zimmer“, erzählt Ewald Rosentreter.

1957 wurde ihre Tochter geboren, inzwischen gehören zwei Enkeltöchter mit zur Familie. 1962 eröffnete das Ehepaar in Eckernförde ein Pelzgeschäft mit Lederbekleidung, denn Ewald Rosentreter ist Kürschnermeister. „Meine Frau hat tatkräftig mitgeholfen“, betont er. „Am ersten Tag dachte ich, das lerne ich nie“, erinnert sie sich. Das Geschäft führten sie bis zu ihrem Renteneintritt und zogen dann 1998 eher zufällig nach Neuberend. „Wir haben ein Haus mit etwas Land gesucht“, sagt der 88-Jährige, der Rassegeflügel züchtet. Seit Jahrzehnten engagiert er sich im Rassegeflügelzuchtverein Eckernförde.

„20 Jahre lang war ich Pressewart. Nun bin ich Ehrenmitglied und habe alle Ämter abgegeben“, sagt er. Hühner, Enten und Gänse tummeln sich jedoch nach wie vor auf ihrem 6000 Quadratmeter großen Grundstück. „Bei uns herrscht Arbeitsteilung: Mein Mann macht die Tiere, ich Haushalt und Garten“, sagt Ursula Rosentreter. „In die Küche gehe ich nur zum Essen“, stimmt er zu und ergänzt: „Jeder macht das, was er kann.“