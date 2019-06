ADAC in Böklund : Sicherheitstraining für Viertklässler

ADAC-Mitarbeiter Jörg Albert zeigt den Kindern wie lang der Bremsweg eines Autos ist.

von shz.de

13. Juni 2019, 08:55 Uhr

Böklund | Lehrreiche und interessante Stunden im Freien erlebten die vierten Klassen der Auenwaldschule bei dem Besuch von Jörg Albert vom ADAC. Kindgerecht und praxisnah vermittelte er ihnen ein Verkehrssicherheitstraining, bei dem der Anhalteweg eines Fahrzeugs bei Vollbremsung im Mittelpunkt stand.

In Selbstversuchen fanden die Schüler heraus, dass Autofahrer in der Vorwärtsbewegung nicht abrupt zum Stehen kommen. Außerdem muss man auf Unvorhergesehenes erst reagieren, bevor der Bremsvorgang eingeleitet wird. Der Gesetzgeber erlaubt Autofahrern eine Sekunde Zeit zum Reagieren, lehrte der ADAC-Fachmann. In dieser Zeit legt ein Auto, das wie vor der Schule erlaubt nur 30 Stundenkilometer fährt, stolze neun Meter zurück, bevor die Vollbremsung beginnt und den Wagen nach weiteren vier Metern zum Stehen bringt.

Und dann trieb Jörg Albert seine Vorführung auf die Spitze: Er schaute nur drei Sekunden auf das Display seines Smartphones, als eine Schülerin mit der Fahne ein plötzliches Zeichen gab. Sein Wagen rauschte praktisch im „Blindflug“ bei gleicher Geschwindigkeit 27 Meter weiter.

Diese Strecken erhöhen sich dramatisch, je schneller ein Auto fährt. Doch das gab die Enge des Parkplatzes vor der Schule nicht her. Geblieben sind aber die anschaulich vermittelten Erkenntnisse: Reaktions- und Bremsweg ergeben schon beim langsamen Fahren einen gefährlich langen Anhalteweg, und: Wer Auto fährt, darf nicht abgelenkt sein.