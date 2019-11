Sicherheitskonferenz nach Juwelenraub

Avatar_shz von shz.de

27. November 2019, 11:51 Uhr

Düsseldorf | Nach dem Juwelenraub aus dem Grünen Gewölbe in Dresden hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Museumsvertreter in Deutschland zu einer Sicherheitskonferenz eingeladen. „In unseren Museen lagern Kunstschätze, die die kulturelle Identität unseres Landes ausmachen und deren Wert in die Milliarden geht“, sagte Grütters der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“. Angesichts einer beispiellos rohen Gewalt bei dem spektakulären Einbruch am Montag in Dresden werde deutlich, mit welch extremen sicherheitstechnischen Herausforderungen es die Museen zu tun hätten, sagte die CDU-Politikerin. Sie wolle das Thema „Sicherheit in Museen“ gemeinsam mit dem Museumsbund voranbringen, erklärte Grütters. 70 Museen hätten sich bereits einem Arbeitskreis angeschlossen. Es gehe nun darum, zeitnah die dringendsten Handlungsfelder beim Thema Sicherheit auszuloten.