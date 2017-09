Showdown für den kleinen Wald

vergrößern 1 von 1 Foto: Grosse 1 von 1

von Gero Trittmaack

erstellt am 24.Sep.2017 | 12:08 Uhr

Der Streit um den kleinen Wald in Gintoft steuert auf seinen Showdown zu. Stichtag ist der kommende Sonntag, 1. Oktober. An diesem Tag endet der Schutz des Waldes nach dem Naturschutzgesetz – und Waldbesitzer Peter von Spreckelsen könnte seine vorliegende Rodungsgenehmigung mit Kettensägen und Baggern in die Praxis umsetzen.

Ein kurzer Rückblick auf die Vorgeschichte. Um das so genannte Preesterholt in Steinbergkirche herrscht sei Jahren ein erbitterter Kampf zwischen der Bürgerinitiative „Schönes Angeln“ und dem Landwirt Peter von Spreckelsen. Dieser will den kleinen Wald roden. Er könne dann seinen Acker rundherum besser bewirtschaften, sagt er zur Begründung. Die Bürgerinitiative kämpft dagegen – aus grundsätzlichen Erwägungen und weil sie vermutet, dass von Spreckelsen für seinen Acker nicht Maisanbau plant, sondern den Bau von Windkraftanlagen.

Und darauf gibt es in der Tat Hinweise. Schon 2016 hatte sich die Landesplanung mit dem Fall befasst, wie aus einem Papier hervorgeht, das unserer Zeitung vorliegt. In den Vorbemerkungen wird erläutert, dass Windkraftanlagen an dem Standort wegen der fehlenden Mindestfläche von 15 Hektar ausgeschlossen seien. Das, so heißt es in der Bewertung, würde sich mit einer Umwandlung des Waldes ändern. „Die Windkraft-Potenzialfläche würde sich vergrößern und die erforderliche Größe erreichen“, heißt es.

In der Bewertung wird für die Landesplanung ein „deutlicher Zusammenhang zwischen dem Antrag auf Waldumwandlung und der beabsichtigten Nutzung für die Windkraft offensichtlich“. Rodungen für diesen Zweck aber sind nicht zulässig.

Die Bürgerinitiative hatte dem Ministerium bereits im vergangenen Jahr Unterlagen zukommen lassen, die eine Vereinbarung zwischen von Spreckelsen und einem Betreiber von Windkraftanlagen belegen sollen. Diese Vereinbarung jedoch wurde offenbar in der Zwischenzeit widerrufen.

Nach dem aktuellen Stand hat Peter von Spreckelsen eine gültige Genehmigung, den Wald ab 1. Oktober zu roden. Die Bürgerinitiative aber hat noch nicht aufgegeben. In der vergangenen Woche erstattete sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Flensburg gegen Kornelius Kremkau, Leiter der Abteilung 5 im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. „Es geht um rechtswidrige Bewilligungen und falsche Erklärungen“, erläutert Manfred Lurz für die Bürgerinitiative, „Herr Kremkau wusste, dass die angegebene landwirtschaftliche Nutzung nicht zutreffend war. Die Genehmigung dennoch zu erteilen, stellt einen schweren Rechtsverstoß dar.“

Schwere Vorwürfe erhebt Lurz auch gegen das Umweltministerium und Minister Robert Habeck. In Kiel sei über Monate gemauert worden, obwohl alle Beweise in Hinblick auf die Windkraftnutzung vorgelegen hätten. „Versuchen die Behörden vielleicht, die Verhinderung der Rodung durch die Verschleppung der Aufklärung unmöglich zu machen?“, fragt Lurz.

Und wie geht es nun weiter? „Nach unseren Informationen, hat Herr von Spreckelsen ein Unternehmen beauftragt, am Sonntag um 6 Uhr mit der Rodung zu beginnen“, erklärte Lurz gestern. Da bis zum Wochenende aus dem Umweltministerium nichts zu hören gewesen sei, kündigte er einen weiteren rechtlichen Schritt an. „Wir werden am Montag beim Verwaltungsgericht in Schleswig einen Antrag auf einstweilige Anordnung der Nichtrodung des Preesterholt stellen.“

Zwischenzeitlich beschäftigte sich auch das Ministerium intensiv mit dem Fall „Preesterholt“, wie Pressesprecherin Nicola Kabel bestätigte. „Wir gehen zurzeit verschiedenen Indizien nach. Alle Fakten und Aussagen müssen geprüft und bewertet werden, ehe wir zu einer rechtssicheren Entscheidung kommen können“, teilte sie mit. Konkret heiße dass, dass die Untere Forstbehörde zurzeit mit einem Anhörungsverfahren beschäftigt sei. „Es ist in einem Rechtsstaat erforderlich und unerlässlich, dass die Rechte aller Betroffenen gewahrt werden und dass sie innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Ministeriums.

Wie die Entscheidung letztlich ausfallen könnte – darüber äußerte sich Nicola Kabel mit keinem Wort. Eines aber machte sie sehr deutlich: Das Ministerium werde rechtzeitig vor dem 1. Oktober eine Entscheidung treffen.