Steinbergkirche : Shopping-Center neu eröffnet

Mit Edeka, Aldi und dem Kaufhaus Stolz stellt Steinbergkirche die Versorgung der Menschen im Umland sicher.

von shz.de

25. Juli 2019, 14:13 Uhr

Steinbergkirche | Die einstige Meierei Steinbergkirche und später die Fabrik eines Lebensmittelherstellers waren seit längerem dem Verfall preisgegeben. Die Gebäude wurden abgerissen, das Gelände erwarb als Investor die „Markt Steinbergkirche GmbH“. Seit Anfang dieses Jahres entstanden Neubauten. Nun kehrte mit einem Nahversorgungszentrum neues Leben ein. Darauf waren gestern der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Schiewer sowie die Gemeindevertreter Kai Ingwer Bendixen und Sandra Bocola stolz, als sie nach Edeka und Aldi als drittes Geschäft in diesem Zentrum das Kaufhaus Stolz willkommen hießen. Für dieses Unternehmen ist es das 33. Geschäft zwischen Cuxhaven und nun Steinbergkirche. Frank Diegelmann als regionaler und Vertriebsleiter und Carsten Runge als Hausleiter waren voll des Lobes für die Gemeinde, die die Planungen tatkräftig unterstützte.

Lob gab es dafür auch von der durch Bendixen vertretenen Arbeitsagenturen Schleswig und Kappeln. Dass dem Kaufhaus derart unter die Arme gegriffen werde, sei keineswegs selbstverständlich.

Zufrieden waren auch die Vertreter der Gemeinde. Steinbergkirche werde seiner Bedeutung als zentraler Ort mit 2800 Einwohnern gerecht. Das Nahversorgungszentrum komme nicht nur den Bürgern der eigenen, sondern auch denen der Umlandgemeinden sowie den Touristen zugute. Es erhöhe die Attraktivität von Steinbergkirche, wobei mit den Vorhaben noch lange nicht Schluss sei. Wichtig seien kurze Wege. Was die Nachnutzung der Räumlichkeiten, in denen vor dem Umzug in das neue Nahversorgungszentrum die Supermärkte Edeka und Aldi beheimatet waren, gibt es nach den Worten von Schiewer etliche Planungen, doch die seien noch nicht spruchreif.

Zu den Besonderheiten des Zentrums gehören E-Ladenstationen für Autos und Fahrräder sowie Outdoor-Waschmaschinen und -trockner. Durch die Neuansiedlung des Kaufhauses Stolz mit einer Verkaufsfläche von 799 Quadratmetern gibt es 20 neue Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit in Steinbergkirche. Aldi verfügt über eine Verkaufsfläche 1100 Quadratmetern; die Zahl der Mitarbeiter ist mit 19 konstant geblieben. Anders bei Edeka: Die Zahl der Mitarbeiter hat sich von bisher 25 auf 40 erhöht, die Verkaufsfläche sich auf 1600 Quadratmeter vergrößert.