Kreis Schleswig-Flensburg : Sexgewerbe unter der Lupe

Das Rotlicht-Millieu soll zukünftig stärker unter die Lupe genommen werden. Ein neues Gesetz, das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz, soll Frauen, die in diesem Gewerbe arbeiten, mehr Schutz bieten und gleichzeitig eine bessere Kontrolle des Sexgewerbes gewährleisten. In Schleswig-Flensburg müssen die Betreiber der Prostitutionsstätten ihr Gewerbe bis Ende des Jahres beim Kreis anmelden. Das Ordnungsamt stellt das vor neue Aufgaben. Rund 33 000 Euro plant die zuständige Behörde dafür im kommenden Jahr ein.

Fünf Betreiber seien seit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Juli dieses Jahres ihrer Meldepflicht nachgekommen, berichtet Rainer Stiemcke, Fachdienstleiter für Ordnungsangelegenheiten beim Kreis. Wie viele solcher Betriebe es im Kreisgebiet allerdings tatsächlich gibt, könne man zur Zeit noch nicht sagen, da zahlreiche Etablissements sich in einer Grauzone bewegen. Laut Schätzungen von Ordnungsamt und Polizei dürften es jedoch rund 20 bis 30 Betriebe sein. Die Ermittlung der einzelnen Prostitutionsstätten wird dadurch erschwert, dass nicht nur Bordelle und Sexclubs unter das neue Gesetz fallen, sondern auch einfache Miet- und Eigentumswohnungen, die zu Prostitutionszwecken verwendet werden sowie sogenannte Prostitutionsfahrzeuge, in denen Sex für Geld angeboten wird – häufig auf Parkplätzen neben viel befahrenen Straßen und für normale Autofahrer meist kaum erkennbar.

„Kerngebiete für Prostitution gibt es im Kreis eigentlich nicht“, so Stiemcke. „Allerdings kann man schon sagen, dass sich das Gewerbe vor allem in und um die Städte konzentriert – besonders Flensburg, aber auch Schleswig.“ Doch auch in ländlichen Gebieten finden sich anmeldepflichtige Betriebe. Besonders in Wohnmobilen und Wohnwagen.

Wer genau sein Gewerbe beim Kreis anmelden muss, sei den Betroffenen oft unklar. „Zur Zeit gehen bei uns viele Anfragen ein, was konkret angezeigt werden muss“, so Stiemcke. Ob beispielsweise schon eine „erotische Massage“ unter das neue Gesetz fällt, ist auch in den Behörden nicht wirklich klar – vor allem, wenn es für die Inhalte dieser Dienstleistung präzise Definitionen gibt.

Wer meldepflichtig ist, muss dann eine nicht unerhebliche Zahl an Auflagen erfüllen – darunter bauliche, aber auch hygienische. Selbst ein Betriebskonzept sollen die Verantwortlichen von Prostitutionsstätten zukünfig beim Kreis vorlegen. „Es macht Sinn, dieses Gewerbe genauer unter die Lupe zu nehmen, da wir es hier häufig mit Straftaten zu tun haben“, so Stiemcke, der sich von dem Gesetz zusätzlich erhofft, gegen mögliche Zwangsprostitution vorgehen zu können.

Laut Gesetzestext ist das Land für die Umsetzung der Aufgaben zuständig. Dieses hat jedoch einen Teil der Kompetenzen an die Kreise und kreisfreien Städte abgegeben. Beim Fachdienst für Ordnungsangelegenheiten des Kreises soll für diese Aufgaben zukünftig eine zusätzliche Halbtagsstelle eingerichtet werden. Ob das dann auch tatsächlich für die anfallenden Tätigkeiten ausreiche, würde sich erst im Laufe des nächsten Jahres herausstellen, so Stiemcke. Zumal die Arbeitszeiten zumeist in die Abendstunden fallen würde – eben dann, wenn im Rotlichtgewerbe Hochbetrieb herrscht. Das Land übernimmt künftig sämtliche Aufgaben, die sich direkt mit der Prostituierten beschäftigen – die gesundheitliche Beratung oder die persönlichen Anmeldungen.

Auch die Pflicht zur Benutzung von Kondomen ist im Gesetz verankert. Ob dies jedoch zum Schutz der Prostituierten beiträgt, bleibt abzuwarten, so Stiemcke. Die Kontrolle dürfte sich schwierig gestalten.