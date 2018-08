Sonnabend in St. Jürgen : Serviceclubs feiern Sommerfest

An diesem Sonnabend laden der Ladies’ Circle und der Round Table ein zur Benefiz-Party im Autohaus Jordt.

Zum nunmehr 17. Mal laden die Schleswiger Service-Clubs Ladies’ Circle 55 und Round Table 113 zu ihrem gemeinsamen Charity-Sommerfest ein. Am Sonnabend ab 19.30 Uhr wird die Ausstellungshalle des Autohauses Jordt im Gewerbegebiet St. Jürgen zur festlich dekorierten Party-Location. Zur Stärkung gibt es in diesem Jahr erstmals einen eigens kreierten Tapas-Teller. Anschließend wird ein DJ für Stimmung auf der Tanzfläche bis tief in die Morgenstunden sorgen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Tombola. Die Einnahmen kommen erneut sozialen Projekten zugute. Im vergangenen Jahr konnten 7500 Euro an den Freundeskreis Hospizdienst Schleswig gespendet werden. Die beiden Service-Clubs rufen nun gemeinnützige Organisationen aus Schleswig und Umgebung dazu auf, sich für den diesjährigen Erlös zu bewerben. Karten für das Sommerfest können im Autohaus Jordt, bei „Beauty & Wellness“ am Mühlenbach, bei der Provinzial Versicherungsagentur Arne Hinrichsen oder per Mail an ladies-circle-schleswig@gmx.de für 19 Euro erworben werden. Zudem gibt es eine Abendkasse.