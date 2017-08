Tornados, Kies und Rockmusik : Selker vom Lärm genervt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Einwohnerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung nutzten zwei Selker Bürger, um sich über die Lärmbelästigung zu beschweren. „Wir haben eine schlimme Woche hinter uns. Und dazu zählte der Lärm von der Fliegerei, der Lärm von der Autobahn, und dann kam auch noch die Musik des Baltic Open Air (BOA) dazu. Wir sind gesundheitlich angeschlagen“, stellte ein Anwohner fest und wandte sich an Bürgermeister Klaus Dietrich und Haddebys Leitenden Verwaltungsbeamten Ralf Feddersen, der an der Sitzung teilnahm. Insbesondere der Festival-Auftakt am Freitag der vergangenen Woche sei seiner Meinung nach der lauteste Tag in der gesamten Woche gewesen, der die Nervenstärke der Anwohner forderte. „Das war eine Lautstärke, bei der man nicht schlafen konnte“, ergänzte eine andere Bürgerin.

Beide Beschwerdeführer wollten nun wissen, ob dies alles ordnungsgemäß genehmigt wurde, welche Behörde zuständig sei und ob es bei einer Neuauflage der Veranstaltung vielleicht auch leiser gehen könnte? Ob die Lärm-Grenzwerte tatsächlich überschritten worden sind, das wurde nicht festgestellt. „Die Forderungen und Auflagen der Behörden wurden in allen Bereichen berücksichtigt. Die Veranstaltung ist erlaubt durchgeführt worden. Wir werden die Lärmproblematik das nächste Mal noch einmal ansprechen“, sagte Feddersen.

Neben der Kritik gab es jedoch auch Lob beider Anwohner, schließlich lief die erste BOA-Veranstaltung in Haddeby mit 40 000 Besuchern friedlich ab. „Die Veranstaltung wirkte ansonsten ganz ordentlich“, stellte die besagte Bürgerin fest. Diese Meinung teilte auch Feddersen: „Das war ein durch und durch friedliches Fest. Insgesamt war das ein Vorzeige-Festival.“

Auch zum Thema Fluglärm konnte Feddersen Informationen vermitteln. Nach den jüngsten Beschwerden der Anwohner über Fluglärm habe er das Gespräch mit Oberst Kristof Conrath, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“, gesucht. Um die geforderte Anzahl an Ausbildungsflügen des Geschwaders absolvieren zu können, wurde die tägliche Flugfrequenz demnach erhöht.

In Sachen Lärmschutzwall an der Autobahn und dem Kiesabbau in Selk wollen sich die Gemeindevertreter noch einmal rechtlich beraten lassen. „Wir wollen uns bemühen, eine merkliche Lärmreduzierung zu erreichen“, sagte Gemeinderatsmitglied Tilo Kolberg.

Eine weitere finanzielle Belastung für die Gemeinde seien unterdessen die Herstellung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde sowie die Oberflächenentwässerung am Sollschlag und am Moorredder, hieß es. Mit dem Kindergarten-Umbau wurde in den Sommerferien bereits begonnen.

„Wir hätten gerne mehr Maßnahmen realisiert. Die Löschwasserversorgung und die Kita-Sanierung hat jedoch unseren Finanzplan durcheinander gebracht“, sagte Christoph Brügmann, Vorsitzender des Bau- und Finanzausschusses. Der Jahresabschluss 2016, der nun einstimmig genehmigt wurde, weist einen Jahresüberschuss von 92 000 Euro aus.

Schließlich nahmen die Besucher der Sitzung die neue Beschilderung erfreut zur Kenntnis, die eine Geschwindigkeitsreduzierung auf den Straßen innerhalb der Gemeinde erzielen sollen. Dafür gab es ein einhelliges Lob für die Gemeindevertreter. Auch die Festwoche mit Seniorennachmittag, bayerischem Abend und dem Amtsfeuerwehrtag kam bei den Selkern bestens an. Feddersen: „Ein großes Lob an alle, die an der Organisation beteiligt waren. Die Festwoche in Selk ist hervorragend vorbereitet und durchgeführt worden.“