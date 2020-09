Medelby : Selbstständige behalten ihren Vorstand

Interessengemeinschaft möchte das Thema Breitband in der Gemeinde voranbringen.

Avatar_shz von shz.de

10. September 2020, 07:27 Uhr

Medelby | Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Selbstständigen Medelby (IdS), Wilfried Bossen, kann auch weiterhin auf sein Vorstandsteam zurückgreifen. Lediglich Sabine Sommer, 2. Kassenprüferin, musste das Amt aufgrund der Vereinssatzung nach zwei Jahren an Güde Schultz übergeben. Dabei erhielten die Kandidaten, die zur Wiederwahl standen, jeweils ein einstimmiges Ergebnis.

„Dieses Jahr waren wir richtig stark beim Berufsinformationsabend der Gemeinschaftsschule Schafflund vertreten“, betonte der Vorsitzende Wilfried Bossen

stolz. Von den 34 vorgestellten Berufen wurden acht Berufe von Unternehmen aus dem Kirchspiel Medelby vorgestellt.

Wehmütig sprach Wilfried Bossen die Arbeitsgruppe Dänemark-Deutschland innerhalb der Interessengemeinschaft an. Durch die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Grenzschließungen der kleinen Übergänge, seien gemeinsame Fahrradtreffs und Grenzfeste derzeit nicht möglich. Lediglich am 11. Juni konnte ein kleines Treffen, an dem sich 40 Fahrradfreunde beteiligten, am Grenzübergang Sofidal-Fehle stattfinden. „Das Grenzfest haben wir nun auf das nächste Jahr auf den 21. und 22. August verschoben“, so Willfried Bossen.

Positiv wurde der Vorschlag aufgenommen, eine Arbeitsgruppe zum Thema Breitbandversorgung in Medelby ins Leben zu rufen. Bereits in der Vergangenheit hatte die IdS in den verschiedensten Themenbereichen Arbeitsgruppen gegründet oder bestehende unterstützt. Daran möchte die Interessengemeinschaft weiterhin festhalten. In den Nachbargemeinden ist bereits im überwiegenden Teil Glasfaser verfügbar. Im größten Ort des Kirchspiels, Medelby, ist das Ziel noch nicht in Sichtweite. Mit der Arbeitsgruppe möchte die Interessengemeinschaft nun das Thema angehen und damit einen weiteren Beitrag für die Entwicklung des Kirchspiels leisten.

Vorsichtig brachte der Vorsitzende Wilfried Bossen das Thema Adventskalender zur

Sprache. Es ist eine Aktion in der Vorweihnachtszeit, es werden Spendengelder durch den Verkauf von Adventskalendern gesammelt. Dabei spielen die teilnehmenden Unternehmer eine große Rolle, da die Gewinne von ihnen gesponsert werden. Trotz Corona-Pandemie möchte die IdS auch in diesem Jahr eine Auflage erstellen.