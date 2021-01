Kultur in Schleswig : Seelenfutter im früheren Modehaus

Literarisch-religiöser Dialog als Podcast in der Reihe KulturL.

Joachim Pohl

15. Januar 2021, 14:33 Uhr

SCHLESWIG | Im Rahmen der Reihe „KulturL“ fand jetzt ein literarisch-religiöser Dialog in der ehemaligen „Cubus“-Dependance am Stadtweg statt. Motto: „Gespräche über das, was nährt, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein“. Die Publizistin Susanne Garsoffky brachte mit Pastor Friedemann Magaard lyrische und biblische Texte zusammen und beide ließen die Zuschauenden daran teilhaben.

Der Podcast aus der Reihe „Seelenfutter“ wurde erstmals auf der Bühne von „KulturL“ als Veranstaltung von Schleswig TV live im Internet übertragen. Diesen Beitrag können Interessierte nun auf den bekannten Social-Media-Kanälen von Schleswig TV sowie auf YouTube und Instagram und im Offenen-Kanal Flensburg sehen.