neue serie: Geschichte voller Geschichten : Scleswiger Möweneier für Hindenburg

Auch dem Kaiserhaus schickte der Schleswiger Magistrat im Jahr 1918 einen Präsentkorb.

21. Juni 2020, 18:30 Uhr

Schleswig | Die Stadt Schleswig ist reich an Geschichte – und an Geschichten, die sich darum ranken. In einer neuen Serie lenkt unser Autor den Blick zurück auf einige Aufsehen erregende Begebenheiten.

Generationen von Gourmets galten die auf der Schleswiger Möweninsel frischgesammelten Möweneier als wahre Delikatesse – solange, bis der Verkauf und der Verzehr wegen ihres bedenklich angewachsenen Schadstoffgehalts von der Landesregierung in Kiel im Jahre 1989 untersagt wurde.

Einst hieß es in Schleswig: Wenn im Frühling die Möwen zum Brüten an die Schlei zurückkehren, dann ist uns das Glück hold. Der Handel mit den Möweneiern war recht einträglich. Wer etwas auf sich hielt, traf sich in den Frühlingstagen zum traditionellen Möweneieressen in einem Restaurant oder im Privathaus. Die Möweneier wurden nicht nur bei den Schleistädtern als Spezialität geschätzt, sondern auch bei Feinschmeckern weit über die regionalen Grenzen hinaus.

Im Frühjahr 1918, also noch während des Ersten Weltkrieges, übersandte der Schleswiger Magistrat sowohl dem deutschen Kaiserhaus als auch Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg jeweils einen Präsentkorb mit „hundert der ersten diesjährigen Möweneiern“, wie die Zeitungen meldeten. Nicht nur die regionalen Blätter berichteten darüber, auch ausländische Zeitungen fanden den Vorgang interessant genug, um ihm eine Meldung zu widmet.

Der Möweneiersendung an Hindenburg hatten die Stadtväter von Schleswig ein kleines patriotisches Gedicht beigelegt. Der Text hat folgenden Wortlaut:

„Jedem ein Ei! / Und dem braven Schweppermann zwei! / Doch unser General-Feldmarschall, / des Deutschen Reiches Schirm und Wall, / Des Namen alle Lippen tragen, / Dem dankbar alle Herzen schlagen, / Der fern hält unsrer blauen Schlei / Des Krieges Kampf und Kampfgeschrei, / Der möge gnädig uns gewähren, / Mit hundert Eiern ihn zu ehren, / Die unsere Möwen mit Bedacht / Eigens für ihn hergebracht, / Weil seines Schwertes Siegeswille / Beschirmt auch ihrer Nester Stille, / Und, daß zu neuer Tat Gescheh’n / Stets neue Kraft ihm mög‘ ersteh’n.“

Kriegsherr Hindenburg erklärte in einem Dankesschreiben, der Magistrat habe ihm „mit der Uebersendung von 100 Möweneiern, die mit so humorvollen Versen begleitet waren, eine große Freude bereitet“. In „dieser reichen Gabe“ erblicke er ein „Zeichen gütigen Wohlwollens“.