Schleswig : Schwimmvergnügen für Hartgesottene

Der Tauchclub „Krabbe“ veranstaltete sein 27. Advents-Fackel-Schwimmen in der Schlei.

02. Dezember 2018, 18:59 Uhr

In Neoprenanzüge gekleidet, mit Flossen an den Füßen und Weihnachtsmützen auf dem Kopf: So haben sich am Sonnabendabend 18 Taucher im Alter von zehn bis 68 Jahren zum Advents-Fackel-Schwimmen am Bootsanleger der Wappen-von-Schleswig an der Schlei getroffen. Seit 27 Jahren ist das Spektakel vor dem 1. Advent ein fester Termin für den Tauch-Sport-Club „Krabbe“, der von Jürgen Prochnow geleitet wird. „Normalerweise haben wir immer Leute dabei, die in Badehose reingehen. Das sind unsere Hartgesottenen. Die im Trockenanzug sind die Warmduscher“, scherzte Prochnow.

Nach dem Gruppenfoto und dem Zuspruch der Zuschauer ging es nacheinander – achtsam über die Leiter oder direkt per Sprung – hinein ins sieben Grad kühle Nass. Die DGzRS-Seenotretter von der „Walter Merz“ versorgten die Schwimmer jeweils mit einer Fackel und begleiteten sie während ihrer Tour in Richtung Domschulruderclub. Dort warteten eine heiße Dusche und eine warme Mahlzeit.

Die traditionelle Tour durch die kalte Schlei bildet den Jahresabschluss der „Krabben“. Kein Adventsschwimmen dabei ohne Gründungsmitglied Klaus Gosch aus Dannewerk, der nun zum 27. Mal mit Weihnachtsmütze und bestens gelaunt dabei war. Auch die zwölfjährige Luana Ley ging mit viel Freude an den Start. „Kaltes Wetter schockt sie überhaupt nicht. Sie fiebert das ganze Jahr auf das Adventsschwimmen hin. Da ist sie ganz heiß drauf“, erzählte Mutter Diane Ley. Dass ihre Tochter nun ebenso wie die großen Mitstreiter im Wasser nun erstmals eine eigene Fackel tragen durfte, das machte Luana richtig stolz. Diana Ley lobte indes die Nachwuchsarbeit des Tauchsportvereins. „Jürgen und Helga Prochnow leisten hier eine ganz tolle Jugendarbeit. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und dafür sagen wir an dieser Stelle gerne einmal Danke“.

Den Zuschauern gefiel das Lichtermeer, das die Taucher mit ihren Fackeln auf die Schlei zauberten. „Da gehört ganz schön viel sportliche Disziplin dazu. Ich finde es toll, das Menschen so etwas machen. Ich bin immer wieder begeistert“, lobte Margrit Timm aus Schleswig.