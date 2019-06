Highland Games in Schleswig : Schwerathletik auf Schottisch

Die Highlandgames am Haferteich erwiesen sich am Pfingstwochende wieder als großartiges Spektakel.

von Joachim Pohl

10. Juni 2019, 15:25 Uhr

Schleswig | Wer starke Power-Frauen und echte Kerle hautnah erleben wollte, war am Wochenenende bei den Northern Highlandgames genau richtig. Zum sechsten Mal hatte der Schleswiger Hajo „Jock“ Petersen als Präsident der „Clan Mackenzie Society of Germany“ zu den traditionellen Wettkämpfen gerufen. Auf dem Hundesportplatz am Haferteich gab es jede Menge sportlichen Spaß, begleitet von knackiger schottischer Musik.

Auch das Wetter zeigte sich am Sonnabend typisch schottisch mit Sonne, Regen und Wind. Dagegen präsentierte der Sonntag die schottischen Landesfarben mit blauem Himmel und weißen Wolken. „In Schottland kann man vier Jahreszeiten an einem Tag haben. Heute ist es hier ähnlich“, sagte Hauke Pilz, Mackenzie-Regional-Vertreter für Mecklenburg-Vorpommern. Im Schotten-Regencape gekleidet, begleitete der „Drill-Major“ die Wettkämpfe am Sonnabend als regenfester Juror.

Vor allem der Pfingstsonntag lockte zahlreiche Besucher zu den Wettkämpfen, darunter viele Familien mit Kindern. „Tossing the caber“ - Baumstamm-Werfen, „Warmes Walk“ - Gewicht-Tragen, „Stone of Manhood“- Steine und Gewichtkugeln auf ein Podest legen, sowie Baumstamm-Ziehen, Stein-Stoßen, Fass-Rollen und Slalom-Lauf mit Gewichten brachte die muskelbepackten Aktiven gehörig ins Schwitzen. Doch das störte die Frauen und Männer in ihren Kilts und Kniestrümpfen nicht, die hier als Einzelkämpfer oder mit ihren Teams im Mittelpunkt standen. Sie alle waren gemeinsam angetreten, um ihre Stärke zu beweisen und den Applaus des Publikums zu genießen. Es ging um Ruhm und Ehre, doch vor allem stand der Spaß im Vordergrund.

Christine Merklein (35) aus Elsdorf-Westermühlen, Ben Holst (41) und der Schotte Daniel Donald (30) aus Kiel sowie Pierre Schäfer (32) aus Jübek gehörten zum Team „Die Halbstarken“, die kraftvoll alles gaben - und am Ende als Preisträger auf dem Siegertreppchen landeten. Ohne vorheriges Training stemmten die Kraftprotze und Power-Frau die schweren Baumstämme sowie Steine und hatten ebenso im Slalom-Lauf mit Gewicht die Nase vorn. 75 Kilo Schwergewicht wurde mit dem „Männer-Stein“ von der Stelle bewegt. Der „Frauen-Stein“ dagegen wog „nur“ 45 Kilo. „Mit so etwas geben wir uns nicht ab“, sagte Christine Merklein, die mal eben locker und mit einem Lächeln den Stein auf die Tischplatte bugsierte.

62 Kilo wog der Baumstamm, der über eine festgelegte Distanz gezogen werden musste. Unhandliche vier Meter maßen die Baumstämme in der Länge, deren 38 Kilo Gewicht glitschig und schwer in den Händen der Teilnehmer lagen, um sie dann mit viel Gebrüll möglichst weit weg zu werfen.

Für die Zuschauer wurde es nicht langweilig. Die „Halbstarken“ meisterten die sportliche Herausforderung und freuten sich über den Zuspruch der Zuschauer, die das Spektakel am Rande verfolgte. „Jeder von uns hatte seine Stärken und seine Schwächen. Die Sache mit Slalom war echt nicht so einfach, für mich eine echte Herausforderung. Da brauchte man Koordination“, sagte Pierre Schäfer, der erstmalig bei den Highlandgames teilnahm. Gemeinsam mit den Teams die „Highland Amateure“, „Last Minute“ und „Lisa, die starken Männer und Anna“ freute sich die Sieger-Mannschaft über die Medaillen und den Baumstemm-Pokal. Die Kinder Neele, Tiara, Nike, Tessa und Sina-Linn stellten sich am Sonnabend den Aufgaben der Kinder-Highlandgames - und ernteten zu dem Applaus noch Medaillen als Anerkennung. Musikalisch umrahmte die Formation der „North Frisian Pipes & Drums“ mit original schottischer Bagpipemusik die Games. Tänzerin May-Britt Jøhnsson aus Dänemark begeisterte dazu mit einer schottischen Tanzvorführung. Das Abendprogramm wurde von den Bands „Baltic Scots“ und „Der Münzer“ eingeläutet.

Präsident Hajo Petersen und das Team der Mackenzie-Mitglieder war mit dem Zuspruch der Veranstaltung zufrieden. Die Teilnehmer kamen aus nahezu allen Bundesländern.