Klassentreffen : Schwelgen in Erinnerungen

Die Schulzeit, die vor 40 Jahren endete, lebte bei einem Klassentreffen der Hauptschule Süderbrarup im Landgasthaus Jägers Ruh in Steinfeld wieder auf.

12. September 2018, 17:48 Uhr

Inge Kissmann und Birgit Möller hatten die Idee zu diesem Treffen. Thorsten Blasendorff gesellte sich zu der Vorbereitungsgruppe, die sehr schnell alle Namenslisten und Adressen der ehemaligen Schüler des Abgangsjahres 1978 herausfanden.

Von 25 Schülerinnen und Schülern, die 1978 ihren Hauptschulabschluss bestanden, nahmen 20 am ersten Klassentreffen teil. Hans-Hermann Diederichsen war aus Berlin angereist, alle anderen ehemaligen Schüler kamen aus der Region nach Steinfeld. Bereits nach der Begrüßung wurden die ersten Döntjes aus der Schulzeit zum Besten gegeben. Und plötzlich hatten alle etwas aus ihrer Schulzeit beizusteuern.

Da wurde von der Grundschulzeit in Norderbrarup berichtet, wo 36 Kinder die erste Klasse besuchten, von einer Ohrfeige, die Inge Kissmann bekam, weil sie einen Papierflieger im Klassenraum gestartet hatte. Je länger die Zeit zurück liegt, desto mehr überwiegt in den Erinnerungen das Positive. So auch bei diesem Klassentreffen, in dem von einer tollen Schulzeit und tollen Lehrern berichtet wurde.

Ja, es sei auch eine Zeit gewesen, in der die Schüler noch Respekt vor ihren Lehrern hatten. Breiten Raum nahm in den Erinnerungen die letzte Klassenreise nach Bad Breisig ein, und der Umzug der Hauptschule von der jetzigen Schule am Markt zur neuen Schule am Thorsberger Moor.