Domschule Schleswig : Schultheater in vier Sprachen

Die Domschule beteiligt sich an einem europäischen Kulturprojekt – mit Partnern aus Griechenland, Finnland und Spanien.

02. November 2020, 15:36 Uhr

Schleswig | William Shakespeares Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ soll im Juni 2022 im Slesvighus aufgeführt werden – in gleich vier Sprachen: Deutsch, Altenglisch, Griechisch und Spanisch. Allerdings werden dann keine Schauspieler des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters auf der Bühne stehen, sondern die Schüler der Domschule und drei europäischer Partnerschulen. Das internationale Theaterprojekt wird im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms von der Europäischen Union finanziell gefördert.

Das Schleswiger Gymnasium ist eine „Bühnenschule“, daher „liegt uns die künstlerische Ausdrucksfähigkeit sehr am Herzen“, erklärt Schulleiter Paul Auls. Von der Orientierungs- bis zur Oberstufe werden Bühnenprojekte angeboten, damit jeder Schüler die Chance zur Teilnahme hat. Alle zwei Jahre werden die Ergebnisse dann beim Bühnenschultag präsentiert. In diesem Kontext sei vor anderthalb Jahren die Idee für das internationale Theaterprojekt für Schüler der neunten und zehnten Klasse entstanden, sagt Koordinatorin Corinna Gerlitz und ergänzt: „Wir möchten den europäischen Austausch fördern.“

Neben der Domschule beteiligen sich die „4th Senior High School of Xanthi“ in Griechenland, das „Mattlidens Gymnasium“ aus Espoo in Finnland sowie die „Fundacion Escuela Teresiana – Pare Enric d’Osso“ bei Barcelona in Spanien an der Aktion. Die Partner hätten sie auf der Online-Plattform „eTwinning“ gefunden, die Schulen in Europa miteinander vernetze, so Gerlitz. „Und Shakespeare ist ein hohes europäisches Kulturerbe, daher haben wir uns für ihn entschieden“, erklärt die Lehrerin weiter.

Jede Partnerschule führt einen Akt in der jeweiligen Landessprache auf – nur die Finnen werden Altenglisch sprechen. „Den letzten Akt spielen alle gemeinsam in einem Potpourri aus verschiedenen Sprachen“, erläutert Paul Auls. Die weitere Planung, die gegenseitige Besuche zur Vorbereitung der Aufführung vorsieht, ist aufgrund der Corona-Pandemie zwar mit Unsicherheiten verbunden. „Ich hoffe aber, dass wir im Frühjahr die Besuche planen können“, so Corinna Gerlitz. Bisher erfolge die Abstimmung in Online-Meetings.

Als nächster Schritt wird im zweiten Schulhalbjahr die Theater-AG mit den Schülern zusammengestellt. Nicht nur Schauspieler sind gefragt, sondern auch Kostümbildner, Kulissenbauer oder Bühnentechniker. „Das Angebot ist vielfältig, da wir alles selbst machen“, erklärt Schulleiter Auls. Dabei profitiere die Schule von der langen Zusammenarbeit mit dem Landestheater, betont er.

Im Workshop hilft Schauspieler André Eckner den Lehrern dabei, den ersten Akt des Stücks unter Corona-Bedingungen umzusetzen. Auf Entfernung müssten Dinge vereinzelt und nacheinander dargestellt werden, erklärt er und ergänzt: „Man muss selber deutlicher spielen, da der Partnerbezug schwierig darzustellen ist.“ Zudem empfiehlt er, dass sich jeder Schauspieler mithilfe des Textes und seiner Fantasie eine Biographie für seine Figur bastle. „Das Projekt ist eine super Idee“, meint Eckner. „Wir sind gespannt und hoffen, dass der Austausch gut funktioniert“, fügt Schulleiter Auls an. Läuft alles nach Plan, wird die Domschule 2022 also einen besonderen Bühnenschultag erleben.