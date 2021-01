Süderbrarup : Schulleiter Rolf Lausen der Gemeinschaftsschule am Thorsberger Moor verabschiedet

Lausen freut sich auf die freie Zeit, die er mit seiner Frau, seinen fünf Kindern und Enkelkindern verbringen möchte.

Süderbrarup | Am Donnerstag wurde Schulleiter Rolf Lausen von der Gemeinschaftsschule am Thorsberger Moor in den Ruhestand verabschiedet, der am Montag beginnt. „Ich bin ausgesprochen dankbar für die wunderbare Zeit mit den Kindern, Eltern, Mitarbeitern, den Lehrkräf...

