Sollerup : Schul- und Veranstaltungszentrum in Kleinjörl wird deutlich teurer

Die Kosten für die Erweiterung des Schul- und Veranstaltungszentrums in Kleinjörl steigen von 1,7 auf 2,4 Millionen Euro.

23. Oktober 2019, 14:21 Uhr

Sollerup | Kritik wurde laut in der Gemeindevertretung Sollerup, als Bürgermeister Ingo Hansen über die Kostenentwicklung beim Bau des Schul- und Veranstaltungszentrums in Kleinjörl berichtete. Mit dem Bauvorhaben wird der Kindergarten mit der Grundschule verbunden. Es entstehen ein zusätzlicher Gruppenraum mit Nebenräumen für den Kindergarten und eine Küche mit Mensa sowohl für den Kindergarten als auch für die Grundschule, die gleichzeitig auch für kleinere dörfliche Veranstaltungen der Verbände und Vereine nutzbar ist. Das Vorhaben war auf rund 1,7 Millionen Euro kalkuliert worden, wird sich nun aber auf mindestens 2,4 Millionen Euro verteuern. Diese Kostensteigerung von 40 Prozent ist für die Gemeindevertreter nicht nachvollziehbar.

Dadurch erhöht sich der Eigenanteil der Gemeinde Sollerup um weitere 100.000 Euro und zehrt die finanziellen Reserven der Gemeinde vollständig auf. Da der Rohbau fast fertig gestellt ist, sahen die Gemeindevertreter keine Einwirkungsmöglichkeiten mehr und stimmten deshalb der weiteren Kostenübernahme an diesem Projekt mehrheitlich zu.

In seinem Verwaltungsbericht ging Bürgermeister Ingo Hansen auf ein Abstimmungsgespräch mit Vertretern des Kreises über die geplante Ausweisung eines Wohnbaugebietes ein. Die Gemeinde habe deutlich gemacht, dass mit den zehn Baugrundstücken ausschließlich der örtliche Bedarf für die nächsten zehn Jahre abgedeckt werden soll, da Baulücken im Ortskern nicht verfügbar sind.

Seitens des Kreises sei darauf verwiesen worden, dass nunmehr eine Überplanung für das gesamte Gemeindegebiet durch einen Flächennutzungsplan zu erfolgen hat, da durch Ausnahmeregelungen bereits mehrere Bebauungspläne existieren. Auf der Grundlage dieses F-Planes ist dann ein Bebauungsplan für die vorgesehene Fläche am Jerrisbeker Weg zu erstellen,der dann auch die Fragen des Naturausgleichs zu regeln hat. Bis zur Baureife der Grundstücke, so Ingo Hansen, würden sicherlich mindestens noch drei bis vier Jahre vergehen. Die Gemeinde werde jetzt die Vorarbeiten für den F-Plan in Auftrag geben.

Im Zuge der Erneuerung des Spielplatzes im Ortskern hätten sich bei einem Ideenwettbewerb die Kinder verschiedene Spielgeräte gewünscht, berichtete Bauausschussvorsitzender Thomas Franzen. Eine große Schaukel mit zusätzlicher Netzschaukel, ein Reck und eine große Sandkiste werden noch im November von einer beauftragten Firma aus der

Region aufgestellt. Zusätzlich erfolgt eine verkehrssichere Einzäunung des Geländes. Im nächsten Jahr sollen dann noch weitere Geräte die Spielmöglichkeiten auf dem Platz erweitern.

Erfreut zeigte sich die Gemeindevertretung über den von Iris Petersen initiierten Dorfflohmarkt, der einen Überschuss von 450 Euro erbrachte, der für die Anschaffung einer Bank auf dem Spielplatz von den Initiatoren gespendet wird.