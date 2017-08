Börm : Schützenheim rechtzeitig durchsaniert

vergrößern 1 von 1 Foto: msü 1 von 1

Mit rund 8000 Euro aus dem Etat der Gemeinde Börm und viel Eigenleistung haben viele freiwillige Hände der Schützensparte des SV Olympia 72 das gemeindeeigene Schützenheim in der ehemaligen Grundschule des Ortsteils Neubörm modernisiert. Anteilig jeweils zur Hälfte wurde in die Sanierung von Zufahrt und Hoffläche im Außenbereich und die Renovierung des großen Gemeinschaftsraums im Inneren des Gebäudes investiert, wie Bürgermeister Hans-Peter von Lanken vor Ort erläuterte.

Planung und Durchführung hatte der Vorsitzende des Bau- Wege- und Umweltausschusses, Bernd Schmidt, übernommen. Im Inneren wurde der komplette Raum von der Decke über die Wände bis hin zum Fußboden erneuert. Auf den Boden wurde ein hochwertiger Vinylbelag verlegt.

Neben einer komplett neuen Einfassung mit Bordsteinen wurde die Fläche im Außenbereich ausgekoffert, mit einem neuen Unterbau und im Abschluss an der Oberfläche mit einem Verbund aus rotbunten Betonpflastersteinen versehen. Unter der Führung von Spartenleiter Michael Seidel waren hier bis zu 14 Helfer im Einsatz. Gerade rechtzeitig zur geplanten Kinderferienaktion konnte das Projekt jetzt erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Die Ferienaktion kommt der erfolgreichen Jugendarbeit der Sportschützen zugute und wirkt sich letztlich bis in den Erwachsenenbereich aus. Das Aushängeschild des Vereins, die erste Mannschaft, schießt immerhin in der zweiten Bundesliga. Über die Jahre hat der Verein im Bereich der Sportschützen immer wieder Landes- und Deutsche Meister in den verschiedensten Disziplinen in den eigenen Reihen vorweisen können.