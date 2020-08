Corona in Schleswig : Schülerin darf auch ohne Maske die Schule besuchen

Zehntklässlerin der Bruno-Lorenzen-Schule trägt auf Geheiß ihrer Eltern keine Mund-Nase-Abdeckung. Schulaufsicht „kassiert“ Entbindung vom Präsenzunterricht.

18. August 2020, 23:29 Uhr

Schleswig | Das Thema Nasen- und Mundabdeckung erregt nach wie vor die Gemüter und sorgt jetzt für einen Konflikt an der Bruno-Lorenzen-Schule; ein Nebenschauplatz liegt ein paar Steinwürfe entfernt in der Lornsenschule.

„Bruno“-Schulleiter Bernd Nissen bestätigt auf Anfrage diesen Fall: Die Eltern einer Zehntklässlerin haben der Schule mitgeteilt, dass ihre Tochter entgegen der Vorschrift in der Schule grundsätzlich keine Maske tragen werde – auch nicht auf den Fluren, in den WC-Räumen und auf dem Schulhof. Im Unterricht selbst gilt die Maskenpflicht nicht. Daraufhin hat die Schulleitung die Schülerin von der Teilnahme am Unterricht entbunden und ihr „Distanzunterricht“ verordnet; die Lehrer müssten sie dann mit Unterrichtsmaterial auf digitalem Weg versorgen.

Doch die Eltern haben das nicht akzeptiert. Sie seien so genannte „Corona-Leugner“, würden die Pandemie für einen „Fake“ halten und seien auch auf der großen Demo in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gewesen. Sie haben sich bei der Schulaufsicht beschwert; daraufhin habe die Schulrätin der Schule mitgeteilt, dass die betroffene Schülerin wieder am Präsenzunterricht teilnehme – und zwar ohne Maske.

Diese Entscheidung sorgt an der Schule für Unverständnis, wie Nissen gegenüber den SN erläutert. „Damit machen wir doch ein Fass auf“, sagt er. „Ich finde diese Entscheidung nicht in Ordnung.“ Er verweist auf die dringende Empfehlung des Ministeriums, in der Schule einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das sei besonders für die Bruno-Lorenzen-Schule wichtig. „Wir sind hier auf engstem Raum zusammen mit 800 Menschen“, so Nissen. „Da lässt es sich gar nicht vermeiden, dass man sich begegnet, ohne den erforderlichen Abstand einzuhalten.“ Das Allgemeinwohl müsse doch wohl Vorrang vor dem Wohl des oder der Einzelnen haben, zumal es einige Lehrer an der Schule gebe, die zu einer der Risikogruppen gehörten.

Die beiden Schulräte des Kreisschulamtes wollten auf SN-Anfrage keine Stellung zu der Angelegenheit beziehen, sondern verwiesen an das Kieler Bildungsministerium. Dort wird die Entscheidung der Schulaufsicht bezüglich der Zehntklässlerin verteidigt. „Es gibt in Schleswig-Holstein bisher keine Maskenpflicht, sondern eine dringende Empfehlung des Bildungsministeriums, in den ersten beiden Schulwochen in der Schule eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen“, so David Ermes aus der Pressestelle des Ministeriums. Das gelte ausdrücklich auch für den Unterricht. „Für die Laufwege in der Schule, die Pausenräume und den Schulhof gilt auch über diese zwei Wochen hinaus grundsätzlich in allen Jahrgangsstufen die dringende Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“

Sehr wohl könnten Schulen vor Ort auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und der jeweiligen Hygienepläne darüber hinausgehende Regelungen treffen, so Ermes weiter. Dann kommt der entscheidende Satz: „Eine Schülerin gänzlich vom Präsenzunterricht auszuschließen, erscheint da allerdings unverhältnismäßig.“

Schulleiter Nissen hingegen hält es „als verantwortlicher und verantwortungsbewusster Schulleiter für über 700 Schüler und über 70 Mitarbeiter nicht für ,unverhältnismäßig’, einen Schüler, der unser Hygienekonzept missachtet, vom Präsenzunterricht auszuschließen.“

Während in der „Bruno“ im Unterricht in den Klassen keine Masken getragen werden, wird dies in der Lornsenschule zumindest in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien sehr wohl gemacht. Diese Regelung würde auch von nahezu allen Schülern befolgt, so Schulleiter Carsten Schmolling. Bei den ganz wenigen Fällen einer Abweichung versuche man, räumliche Lösungen zu finden. „Dann setzen wir die Schülerin oder den Schüler nahe an die Tür. Er oder sie betritt zuletzt den Klassenraum und verlässt diesen nach dem Unterricht zuerst, um die Kontakte zu den anderen Schülern zu minimieren“, so Schmolling.