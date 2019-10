Schulen in Schleswig : Schülerband: Wenn „Bruno“ richtig rockt

Jeden Montag wird geprobt. Derzeit stehen Weihnachtslieder auf dem Plan.

Avatar_shz von Joachim Pohl

15. Oktober 2019, 10:22 Uhr

Schleswig | Jeden Montagnachmittag wird es laut in der Aula der Bruno-Lorenzen-Schule. Dann probt die Schulband der „Bruno“. Unter der Leitung der beiden Lehrer Johanna Schauer und Roland Auscher spielt die zwölfköpfige Truppe in der klassischen Bandbesetzung seit 2016 in dieser Konstellation verschiedenste Songs aus Rock und Pop.

Das gemeinsame Musikmachen ist eines der Angebote des freiwilligen Nachmittagsunterrichts der Schule; mitmachen kann, wer möchte. ,,Jeder Schüler, der beitreten möchte, sollte aber ein wenig Vorkenntnisse haben und auch ein Instrument beherrschen“, meint Leiterin Johanna Schauer. Dass jeder in der Band musikalisches Talent hat, fällt beim Spielen auf, was besonders auf die Erfahrung der Zehntklässler zurückzuführen ist. Immer mit dabei ist das aus vier Schülern bestehende Technik-Team der Schule, das zusammen mit den Musikern probt.

,,Das gemeinsame Spielen und Singen ist das, was mir am meisten Spaß macht“, sagt Schlagzeuger Henrik. Dieser Aussage stimmen einige Bandmitglieder nickend zu. Da allerdings Schüler nach der zehnten Klasse die „Bruno“ verlassen, fehlen jedes Jahr wichtige Mitglieder. Dann müssen erneut Schüler dazu angeregt werden, der Band beizutreten und mitzuspielen.

Den jungen Musikern zuzuhören, ist sehr angenehm, denn die Motivation zum Üben knickt zu keiner Zeit ab. Die Schüler zeigen bei der Probe viel Einfühlungsvermögen und haben untereinander ein gutes und offenes Verhältnis.

Falls es zu Komplikationen kommt oder die Band unterbesetzt ist, springen die Leiter ein und spielen bei den Auftritten mit. Aber Ronald Auscher sagt, man finde es besser, wenn alle Instrumente mit Schülern besetzt sind. Und Johanna Schauer findet Freude daran, wenn die Schüler etwas Eigenes auf die Beine stellen.

Die ersten Auftritte sind immer ein besonderes Erlebnis. „Am Anfang fand ich es komisch aufzutreten, aber wenn es fließt und gut läuft, macht es Spaß“, erzählt Henrik. ,,Ich war am Anfang sehr aufgeregt, aber am Ende lohnt es sich, die Erfahrung gemacht zu haben“, fügt Sängerin Jenny hinzu. Auftritte haben die Schüler der Band auf allen möglichen Schulveranstaltungen, so bei Einschulungen oder Entlassungen. Derzeit probt die Band intensiv Weihnachtslieder für den Auftritt beim Weihnachtsbasar der Schule am 11. Dezember.