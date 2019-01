Offene Ganztagsschule : Schüler sind in guten Händen

Die Nordlicht-Schule Süderbrarup hat eine Ganztagsbetreuung eingerichtet. 150 Kinder nutzen das Angebot.

Die Nordlicht-Schule von Süderbrarup hat durch ihre mit der Pädagogik verknüpfte Architektur Vorbildcharakter für das ganze Land. „Aber eine moderne Schule hört heute nicht mehr mit dem Unterricht auf“, erklärte Amtsvorsteher Thomas Detlefsen. Deshalb habe man die „Bogs“ (betreute offene Ganztagsschule) unter Leitung von Lea Ketelsen eingerichtet. Dieses freiwillige Angebot der ganztägigen Förderung und Betreuung von Schülern erfordere qualifizierte Betreuer.

Gemeinsam mit dem Schulausschussvorsitzenden Otto Krüger, dem Leitenden Verwaltungsbeamten Normen Strauß und Schulleiter Wolfgang Schäfing stellte er sechs Mitarbeiterinnen vor, die sich an der Volkshochschule Husum als „pädagogische Mitarbeiter im Ganztag“ qualifiziert hatten. Der Unterricht dazu fand überwiegend am Wochenende statt und dauerte ein halbes Jahr.

Die „Bogs“ kümmert sich um Kinder vor und nach dem Unterricht. Bereits um sieben Uhr stehen Betreuerinnen bereit, um sich vor dem Unterricht die Schüler zu kümmern. Die Betreuung wird nach dem Unterricht bis um 15.30 Uhr fortgesetzt. Dann fahren auch alle Schulbusse noch einmal.

„Wir wollen vor allem die Kinder frei spielen lassen“, gibt „Bogs“-Leiterin Ketelsen als Ziel der Betreuung an. Der Ablauf sieht am Nachmittag zu Beginn eine halbe Stunde Spielen und Toben vor. „Die Kinder müssen sich auspowern“, beschreibt Ketelsen diese Phase. Dann bestehe die Möglichkeit, am Mittagessen teilzunehmen und anschließend Hausaufgaben zu machen. Für den Rest des Tages kann gespielt oder an diversen Kursen im sportlichen oder musischen Bereich teilgenommen werden.

Insgesamt 150 Kinder nehmen dieses Angebot wahr, 90 bis 100 sind es täglich. Die Kosten für die Eltern liegen bei 26 bis 52 Euro pro Monat. Das Mittagessen kostet 2,20 Euro. Die Leistungen können auch über die Bildungs- und Teilhabekarte finanziert werden. Bei diesem Andrang freut sich Ketelsen, dass sie mit ihren sechs erfolgreichen Absolventinnen Natalie Schmädecker, Marion Petersen, Marion Kuschner, Stefanie Hansen, Petra Thiesen und Maren Kraack qualifizierte Unterstützung bei ihrer Arbeit erhält.