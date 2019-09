Lauftag an der Grundschule Haddeby : Schüler mit guter Kondition

Fahrdorf und Busdorf: Viele Schüler nahmen am Lauftag der Haddebyer Grundschule teil.

23. September 2019, 09:21 Uhr

Fahrdorf | Auf die Plätze fertig los: 93 Grundschüler drehten auf dem Sportplatz am Lundbarg in Fahrdorf ihre Runden. Ihr einstündiger Einsatz wurde von den Eltern belohnt, die für jede Minute und jeden gelaufenen Kilometer als Sponsor einen Beitrag leisteten, um am Ende neues Spielzeug für die Schulhof-Pausen anschaffen zu können. „Prima, weiter so. Jede Minute zählt“, rief Lehrerin Kirsten Kaßmekat, die die kleinen und großen Teilnehmer, darunter einige Eltern und Kollegen, immer wieder motivierte. Vorne weg zeigte sich auch Schulsozialarbeiter Volker Kruse im HSV-Dress gekleidet sportlich.

Derweil drehten die Schüler des Standortes in Busdorf mit den Lehrern und Eltern ihre Laufrunden am Haddebyer Noor. Auch hier freuten sich alle Teilnehmer über ein hellblaues Silikon-Armband sowie die Auszeichnung in Silber, Bronze oder Gold und das Lob der Schulleiterin Sandra Hauschild: „Das habt ihr alle richtig toll gemacht“