Galerie auf der Schlei : Schüler-Kunstwerk der „Sprung“ ist nicht mehr zu retten

Verwittert und kaputt: Beliebtes Schleswiger Kunstwerk aus der „Galerie auf der Schlei“ wird endgültig abgebaut.

von Sven Windmann

29. September 2020, 17:48 Uhr

Schleswig | Wohl nur selten hat ein Schüler-Kunstwerk so viel Aufmerksamkeit erfahren wie der „Sprung“. 2014 war er bei der „Galerie auf der Schlei“ der Hingucker schlechthin. Am Ende kam die Installation, die die damaligen Lornsenschüler Maria-Luisa von Feilitzsch, Max Reimann und Lennart Thoben erschaffen hatten, so gut an, dass sich mehrere Schleswiger für den Erhalt des Kunstwerkes einsetzten – mit dem Ergebnis, dass es die Stadtwerke übernahmen und in der Schlei am Stadthafen aufbauten.

Dort, gegenüber des Wohnmobilstellplatzes, steht es noch immer. Allerdings präsentiert sich der „Sprung“ inzwischen in einem traurigen Zustand. Nur noch drei der ursprünglich sechs Figuren sind vorhanden. Die anderen, so erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs auf Nachfrage, seien „auf“. Konkret heißt das: „Das Material, aus dem das Kunstwerk damals erstellt wurde, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Wir haben den ,Sprung‘ in den vergangenen Jahren immer wieder repariert, jetzt ist er aber nicht mehr zu retten“, sagt Schoofs. Deshalb sollen auch die Reste der Installation bald abgebaut werden.

„Schade“ findet das Holger Sagunski. Er ist Kunstlehrer an der Lornsenschule und Organisator der „Galerie auf der Schlei“. Auch die Arbeiten am „Sprung“ begleitete er 2014. Dass dessen Tage nun gezählt sind, weiß aber auch Sagunski. „Er hat ja viel länger gehalten, als gedacht. Damals war ja gar nicht geplant, dass das Kunstwerk jahrelang statt ein paar Wochen in der Schlei stehen würde“, sagt er. Wind, Wetter und der Zahn der Zeit hätten dem Material aber immer stärker zugesetzt. „Das war’s jetzt, ist so“, sagt der Kunstlehrer nüchtern.

Allerdings weiß er auch, dass sich die Schleswiger im kommenden Frühjahr auf eine neue „Galerie auf der Schlei“ freuen können. Und auch dann, voraussichtlich Ende Mai, werde es wieder viele echte Hingucker geben.

Ursprünglich sollte das beliebte Schüler-Projekt schon im Frühling 2020 im Wasser vor der Promenade realisiert werden. Dann aber durchkreuzte Corona auch diese Pläne. „Einige Schüler, die damals an den Kunstwerke arbeiteten, haben nach dem Abi Schleswig inzwischen verlassen. Jetzt vollenden andere Schüler diese Werke und entwerfen neue“, erzählt Sagunski.

Neben der Lornsenschule sind erneut die Bruno-Lorenzen-Schule, die Dannewerkschule, die Grundschule Schuby, des Landesförderzentrums Hören und das Förderzentrum Schleswig/Kropp (Standort Auenwaldschule Böklund) dabei.