Schule am Thorsberger Moor : Schüler drehen Imagefilm über Süderbrarup

Neunt- und Zehntklässler der Schule am Thorsberger Moor haben mit der Kamera die verschiedenen Facetten der Gemeinde festgehalten.

Avatar_shz von shz.de

07. Februar 2020, 14:19 Uhr

Süderbrarup | Premiere in Süderbrarup: Der Imagefilm der Gemeinde wurde am Donnerstag dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen vorgestellt – und stieß auf durchweg positive Resonanz. „Ich bin begeistert, wie toll sich unsere Jugend in Süderbrarup in dieser Form für die Gemeinde einsetzt und diese Herausforderung auch sehr gut umgesetzt hat“, sagte Bürgermeister Friedlich Bennetreu sichtlich stolz.

Anstoß zum Projekt gab der Wirtschaftsförderverein, Initiator war Peter Weidemann, Mitglied imVorstand. „Süderbrarup ist ja schon aufgrund seiner geografischen Lage mit Wiesen, Wäldern, Ostsee und Schlei ein sehr attraktiver Standort. Aber wie macht man das über die Grenzen hinaus bekannt?“ Die Lösung war ein Imagefilm, dessen Entstehung er mit seiner Marketingerfahrung unterstützen konnte. Eine Vergabe an eine professionelle Firma hätte aber schnell 50.000 Euro verschlucken können. Es ging auch anders, vielleicht sogar viel schöner. „Uns war vor allem wichtig, dass die Sicht der jungen Menschen Vorrang hat. Und wer könnte so einen Film besser machen, als unsere Jugend selbst?“

Gesagt, getan. Schulleiter Rolf Lausen von der Schule am Thorsberger Moor machte gemeinsam mit Lehrerin Nadine von Wickede ein Schulprojekt daraus, an dem zwölf Schüler der neunten und zehnten Klassen sich als Filmemacher herauskristallisierten. Zu Beginn machten sie Fotos von allem, was ihnen interessant erschien, und schrieben ein „Storyboard“, das sie auch mit Peter Weidemann abstimmten. Um den Film für das Internet brauchbar zu machen, wurde er in vier Sequenzen eingeteilt, auch die Schüler teilten sich in vier Gruppen auf. So entstand ein Film über Süderbrarup, welcher nicht nur viele Informationen und schöne Bilder liefert, sondern ganz einfach die Herzen der Menschen öffnet. „Es war auch für mich eine unglaublich schöne Arbeit mit echtem Realitätsbezug“, schwärmt Nadine von Wickede, „und die Schüler waren alle über drei Monate lang wirklich hochmotiviert und engagiert dabei.“

In dem Film geht es um ältere Menschen, deren erfüllten Bedürfnisse vor Ort – wie gute Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und Treffpunkte. Um Familien und junge Menschen, wie schön sie in Süderbrarup leben und alles vorfinden, was sie brauchen. Es geht um Arbeitsplätze und tolle neue Projekte, die entstehen, viele tolle Geschäfte. Um die Jugend, die Natur und Tiere. Alles in allem, zeigt der Film, wie glücklich die Menschen in Süderbrarup sein können und sind. Der Offene Kanal in Flensburg stellte das professionelle technische Equipment zur Verfügung und zum Schluss durften die Schüler dort drei Tage lang die Filme schneiden und vertonen.

Angeschaut werden können die Sequenzen Kultur und Bildung, Jugend und Familie, Ältere Menschen und Natur auf den Internetseiten des Amtes, des Wirtschaftsfördervereines und der Schule am Thorsberger Moor, wo sie bis Mitte der Woche hochgeladen sind.