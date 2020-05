Idee aus Wanderup : Schüler basteln Glückwunschkarten

Doris Müller aus Wanderup suchte in Corona-Zeiten nach einer sinnvollen Beschäftigung für die Kinder.

15. Mai 2020, 07:42 Uhr

Wanderup | Corona-Zeiten sind für Eltern mit Kleinkindern seit Wochen eine besondere Herausforderung. Fantasie und Anregungen sind gefragt, und manchmal spielt der Zufall eine helfende Rolle. So hatte die Wanderuperin Doris Müller noch Restbestände aus ihrem ehemaligen Flensburger Laden – ideal zum Lesen, Basteln und Malen. Einiges wurde eilig nachgedruckt. Schulglückwunschkarten zum Ausmalen und Basteln, ein Mal- und Lesebuch mit Tier und Gartenmotiven und ein Lesebuch mit Geschichten zum Thema „Es war einmal eine Langeweile“. Alles fand im Einkaufsmarkt „Nah –und Frisch“ in Wanderup einen Platz. Die Belegschaft stellte eine Spendendose auf, denn Doris Müller selbst will kein Geld und wird die gespendete Summe für einen sozialen Zweck verwenden. Sie freut sich, wenn ihr Angebot auf reichlich Resonanz trifft. Für Nachschub wird gesorgt.