Schuby : Schuby hat wieder ein Kinderfest

Am 7. September gibt es auf dem Gelände der Grundschule viele Spiele und Mitmachaktionen.

von Silke Schlüter

21. August 2019, 17:47 Uhr

Schuby | Nach langer Zeit wird es in Schuby wieder ein Kinderfest geben. Dafür hat sich Catrin Przewozny vom Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales stark gemacht. Das Fest findet am Sonnabend, 7. September, von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Grundschule statt und richtet sich an alle Kinder aus Schuby. „Wir haben bewusst die Schule als Veranstaltungsort gewählt, falls das Wetter nicht mitspielt. In dem Fall könnten wir das Kinderfest auch ins Schulgebäude verlagern“, sagt sie und dankt allen Vereinen der Gemeinde dafür, die sich am Fest mit eigenen Ideen oder auch mit einer Geldspende beteiligen wollen.

So plant beispielsweise die Siedlergemeinschaft eine spannende Aktion, bei der die Hände der Kinder eingegipst werden können. Außerdem wird ein Rettungswagen vor Ort sein. „Auch die Jäger haben sich etwas Schönes überlegt“, macht die Organisatorin neugierig auf viele geplante Spiele und Mitmachaktionen. Die Kinder werden auf einer Hüpfburg toben, auf Ponys reiten, auf eine Torwand schießen und basteln können, wobei sie die fertigen Bastelarbeiten später auch mit nach Hause nehmen dürfen. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen sowie Grillwurst und alkoholfreie Cocktails.

Den musikalischen Part übernimmt das Nachwuchsorchester der Schleswiger Husaren. „Unter der Leitung von Andrea Ketelsen werden bekannte Rock- und Pop-Titel gespielt“, erzählt der Ausschussvorsitzende Sönke Matz.