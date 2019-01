Schriftsteller und Segler

Günther Grell war ein vielseitiger Autor und Journalist – dabei zog es ihn immer wieder hinaus aufs Wasser

von Alf Clasen

20. Januar 2019, 17:11 Uhr

Romane, Novellen, Kurzgeschichten, Erzählungen, Reportagen, Jugendliteratur und Sachbücher – der Autor Günther Grell beherrschte fast alle literarischen Ausdrucksformen auf beachtlichem Niveau. Nach den Worten des Künstlers Arnd Georg Nissen, genannt Age, galt Grells „ganze Liebe dem Wasser und dem Segelsport“, was sich in diesen Werken in vielfältiger Weise niederschlug. „Immer wieder hat er neu und frisch dieses Thema geformt.“ Der Verfasser und passionierte Segler Grell und der Maler und Zeichner Nissen waren miteinander befreundet und arbeiteten bei mancher Veröffentlichung eng zusammen.

Geboren wurde Günther Grell am 2. Januar 1912 in Schleswig als Sohn eines vielseitig interessierten und engagierten Kultur- und Theaterfreundes, dessen Leidenschaft darüber hinaus dem Segelvergnügen auf der Schlei galt. Beides – kulturelle Werte und die Begeisterung für den Segelsport – sollte den Junior nachhaltig prägen. 1932 absolvierte er an der Lornsenschule sein Abitur und ging nach Berlin, um Zeitungswissenschaft, Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie zu studieren.

Bereits während seiner Studienzeit trat er mit eigenen Publikationen an die Öffentlichkeit, beispielsweise mit den Jugendbüchern „Wir ziehen Deiche am Meeresstrand“ und „Die Schleipiraten“ sowie mit seinem ersten Fachbuch „Ran an den Wind“. Damit hatte er sein Lebensthema gefunden. Als echter Longseller erwies sich sein in vielen Auflagen erschienenes Segel-Lehrbuch „Heut’ geht es an Bord“, das auch ins Englische übersetzt wurde.



Auszeichnungen für „Die Seejungfrau“





In rascher Folge brachte Grell weitere Veröffentlichungen zu diesem Themenkomplex heraus, Bücher, die meist als erzählerische Literatur ein breites Publikum fanden. Für seine Novelle „Die Seejungfrau“ wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem bei einem literarischen Wettbewerb, der während des deutschen Sport- und Turnfestes 1938 ausgeschrieben worden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine Neuauflage dieses Buches auf den Markt, diesmal illustriert mit Zeichnungen von Age Nissen.

Ernsthaftere Themen jenseits des Segelsports griff Grell in seinen Romanen auf, in denen sich die ganze Kraft seiner Sprache widerspiegelt. Genannt seien die Titel „Arne Postgraf“ und „Die Muse des Herrn Johannes“. In ihnen geht es um „rein menschliche Themen“, wie es Grells Freund Nissen formulierte.

Als freier Autor belieferte Grell zudem den Berliner Ullsteinverlag und – vor allem – den Fachverlag Delius, Klasing & Co. in Berlin. 1938 wurde er Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Die Yacht“, die von Delius, Klasing & Co. 1924 übernommen worden war. Und mit dem 1. Januar 1939 übernahm er als Redaktionsleiter in Berlin die alleinige Verantwortung für das Segelmagazin.

Unterbrochen wurde seine journalistische Tätigkeit durch seinen Einsatz während des Zweiten Weltkrieges – naheliegend bei der Marine. Beteiligt war er an Kommandos der Aufklärung und Minenabwehr. Er lag mit seinem Vorpostenboot gerade vor Glücksburg, „als wir bei Kriegsende die Fahne niederholten“ (Grell). So war es nicht weit bis zu seiner Heimatstadt Schleswig.

Dort baute er für seine in Berlin gegründete Familie ein neues Zuhause auf, das zugleich die ab 1949 von ihm weitergeführte Redaktion des Magazins aufnahm. Zahlreiche Seiten der Zeitschrift füllte er mit eigenen Beiträgen, etwa mit Fachartikeln für Segler und Reportagen über eigene Touren und Erfahrungen. Denn die Arbeit am Schreibtisch allein reichte ihm nicht, ihn zog es immer wieder zum Wasser – zur Schlei und zur Ostsee, sein beliebtes Segelrevier.



In neun Tagen zu den Olympischen Spielen





Herauszuheben ist die vierteilige Serie über seine Tour mit dem nur 6,50 Meter langen Boot „Seejungfrau“ zusammen mit einem Segler aus Eckernförde und seinem damals zwölfjährigen Sohn Jochen in neun Tagen von Schleswig über die Ostsee zu den Olympischen Spielen 1952 nach Helsinki. Das Besondere: Das nach Grells Novelle benannte Boot hatte keinen Motor, sodass die Strecke allein mit Windkraft zurückgelegt wurde.

Bis 1961 steuerte Günther Grell von Schleswig aus die „Yacht“-Redaktion. Anschließend konzentrierte er sich wieder stärker auf eigene Publikationen. Auch träumte er davon, einmal als Einhandsegler über den Atlantik zu segeln; doch dazu kam es nicht mehr. Er starb, erst 51 Jahre alt, am 7. November 1963 in Schleswig. Im Neubaugebiet Berender Redder erinnert der Günther-Grell-Ring an den Schriftsteller und Segler.