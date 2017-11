Stadtwerke-Chef zum Theater-Zeitplan : Schoofs: „Ich kann nicht erkennen, dass ich Fehler gemacht habe“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Nicht 2019 soll das neue Theater auf der Freiheit stehen, sondern frühestens 2021. Diese Nachricht, mit der Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs gestern in den SN an die Öffentlichkeit gegangen war, sorgte am Nachmittag im Kulturausschuss für reichlich Diskussionen. Zwischen Schoofs und der Ausschussvorsitzenden Babette Tewes (Grüne) ging es dabei zeitweise hoch her. Im Mittelpunkt stand die Frage: Hätte man schon in diesem Frühjahr wissen können, dass der Theaterbau europaweit ausgeschrieben werden muss? Hätte man also schon vor mehr als einem halben Jahr damit beginnen können, diese Ausschreibungen vorzubereiten? Tewes sagte: „Ja. Wir haben sehr oft Bedenken geäußert, ob nicht eine europaweite Ausschreibung erforderlich ist.“ Das bestritt Schoofs vehement. „Das kann ich keinem Protokoll entnehmen.“ Darauf Tewes: „Es gibt ja auch Gespräche, die nicht in Protokollen festgehalten werden. Die Richtlinien für europaweite Ausschreibungen kann man kennen.“

Das wollte der Stadtwerke-Chef nicht auf sich sitzen lassen: „Hier wird gesagt, dass ich Fehler gemacht habe. Das kann ich nicht erkennen. Unter dieser Last möchte ich nicht zwei Jahre zusammenarbeiten.“ Was diese Aussage für das weitere Zusammenspiel zwischen Schoofs als Projektverantwortlichem und Tewes als Vorsitzender des federführenden Ausschusses bedeutet, blieb dabei offen. Schoofs jedenfalls betonte, erst im Sommer in einem Gespräch mit der Landesregierung erfahren zu haben, dass es die 2,5 Millionen Euro Landeszuschuss für das 9,5-Millionen-Projekt nur unter der Voraussetzung gibt, dass alle Arbeiten europaweit ausgeschrieben werden. Bis dahin sei es für ihn klar gewesen, dass die einzelnen Teile des Vorhabens – dazu zählen Theaterbau und Sanierung der „Heimat“ – getrennt zu betrachten sind. Die Kosten hätten dann jeweils unter der europarechtlich entscheidenden Grenze von 5,225 Millionen Euro gelegen. SPD-Fraktionschef Stephan Dose formulierte die Kritik am Stadtwerke-Chef dezent: „Mit Verlaub, Herr Schoofs, ich glaube, dass man am Anfang dieses Projektes die Komplexität unterschätzt hat.“ Babette Tewes meinte unterdessen, auch der Zeitplan, das Theater bis 2021 fertigzustellen, sei „sehr stramm“.