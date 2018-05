Plastikskandal an der Schlei : Schoofs bringt Remondis ins Spiel

Der Stadtwerkechef sieht in dem Unternehmer einen Mitverursacher im Plastikskandal. Der Kreis reagiert zurückhaltend, die Firma widerspricht energisch.

von Sven Windmann

19. Mai 2018, 07:00 Uhr

Ganz neu gemischt werden die Karten im Schleswiger Plastikskandal sicherlich nicht. Aber zumindest versuchen die Stadtwerke jetzt, den Schwarzen Peter in andere Hände abzugeben. So überraschte Geschäftsführer Wolfgang Schoofs am Donnerstagabend während der Sitzung des zuständigen Werkausschusses damit, dass nicht allein sein Unternehmen (über das Klärwerk) Kunststoffteile in die Schlei eingeleitet habe. Es gebe noch einen weiteren Verursacher der Umweltkatastrophe: die Firma Remondis, die eine Zweigstelle im Gewerbegebiet St. Jürgen hat.

Wie Schoofs zu dieser Annahme kommt? Im Brautseegraben wurden Ende April bei Reinigungsarbeiten an einem Stabrechen etliche Plastikteile gefunden – „und zwar direkt oberhalb unserer Kläranlage“, wie er betonte. Das bedeute, dass die Stadtwerke selbst in diesem Fall als Verursacher ausscheiden. Also sei man den Graben hochgelaufen und schließlich bei Remondis fündig geworden. In Zusammenarbeit mit der Umweltbehörde des Kreises habe man schließlich das Firmengelände unter die Lupe genommen. Ergebnis: Über den Regenwasserkanal sind offenbar Plastikstücke unterschiedlicher Größen und Ausprägungen in den Brautseegraben gelangt. Inzwischen, so Schoofs, habe man dem Unternehmen Auflagen gemacht. Zudem habe man das Landeskriminalamt, das im Plastikskandal seit Wochen ermittelt, über die neuen Erkenntnisse informiert. „Ziel ist es, dass wir das Unternehmen an den Kosten für die Reinigung der Schlei beteiligen“, sagte Schoofs.

Beim Kreis bestätigt man auf Nachfrage, dass man gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtwerke das Remondis-Gelände mehrfach untersucht hat. Umwelt-Fachbereichsleiter Thorsten Roos und seine Mitarbeiter sind in ihrer Bewertung aber deutlich zurückhaltender als Schoofs. Man habe zwar Plastikteile gefunden, aber nach derzeitigem Kenntnisstand würde der Eintrag von Kunststoffteilen vom Betriebsgelände der Firma Remondis mit Blick auf die Verunreinigung der Schlei mit Plastik „nur in einem geringen Umfang“ beitragen. „Das steht mengenmäßig in gar keinem Verhältnis“, erklärte Roos, der gleichzeitig betonte, dass der Kreis in diesem Fall nur Amtshilfe geleistet habe.

Denn ihm obliege allein die Aufsichtspflicht für die Kläranlage, nicht aber die Kontrolle der einzelnen Einleiter in das Kanalnetz der Stadt. Diese sei selbst dafür verantwortlich – und damit im Umkehrschluss die mit der Abwasserentsorgung beauftragten Stadtwerke. Dennoch unterstützt die Untere Wasserbehörde des Kreises die Stadtwerke darin, Remondis Auflagen zu erteilen. So ist die Firma nun dazu verpflichtet, sämtliche Regeneinläufe mit einem Lochblech mit zwei Millimeter Lochgröße auszustatten, um weitere mögliche Einträge zu verhindern.

Dieser Vereinbarung hat das Entsorgungsunternehmen zwar zugestimmt. Dennoch ist man dort mächtig auf der Palme. „Das wird Konsequenzen haben. Das lassen wir nicht auf uns sitzen“, erklärte Unternehmenssprecher Michael Schneider auf SN-Nachfrage und kündigte eine Unterlassungsverfügung gegen die Stadtwerke an. Es sei ein „abenteuerlicher Vorwurf“, mit dem Remondis da konfrontiert werde. Schneider vermutet dahinter ein „reines Ablenkungsmanöver von Herrn Schoofs“. Dieser wolle damit von seiner eigenen Verantwortung für den Plastikskandal ablenken. Zudem seien die Stadtwerke für die Regenwasserkanalisation und deren regelmäßige Kontrolle zuständig. „Wir haben in Schleswig nur einen Umschlagplatz. Da kann es sein, dass durch Wind und Wetter auch mal einzelne Teile durch die Gegend fliegen“, so Schneider weiter. Aber das falle kaum ins Gewicht.