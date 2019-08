Lollfuß in Schleswig : Schönheitskur für die Wikinger-Götter

Zwei „Pro Lollfuß“-Mitglieder bringen die Holzfiguren in der Straße auf Vordermann.

von Sven Windmann

06. August 2019, 17:07 Uhr

Schleswig | Die nordischen Götter „Freyja“ und „Tyr“, die als Holzfiguren seit 2015 am Fuß der Lollfußtreppe stehen, waren schon vor ein paar Tagen an der Reihe. Gestern nun verpassten Horst Radau und Helmut Wüstenfeld der „Neun-Welten-Säule“ einen frischen Farbanstrich. „Das ist immer mal nötig. Das Holz verwittert sonst. Wenn man es aber pflegt, halten die Figuren 100 Jahre durch“, so Wüstenfeld. Die beiden Rentner sind Mitglieder der Interessengemeinschaft „Pro Lollfuß“, die ihre Straße in den vergangenen Jahren nach und nach zum „Mythenpfad“ umgestaltet hat. Neben einigen Bildern, die etwa auf Stromkästen gesprayt wurden, sind die Holzfiguren die zentralen Elemente.

Sie regelmäßig zu hegen und pflegen, das haben sich Radau und Wüstefeld zur Aufgabe gemacht. „Das ist alles ehrenamtlich. Wir machen das, weil wir das Projekt gut finden und die Arbeit obendrein auch noch Spaß macht“, so Radau.

Nachdem Wind, Wetter und auch Autoabgase insbesondere der großen Figur an der Einfahrt in den Lollfuß zugesetzt hatten, erstrahlt die Säule, auf der hoch oben ein Adler thront, nun frisch lackiert in neuem Glanz.

Sicherlich auch zur Freude der vielen Touristen, die es inzwischen auf den „Mythenpfad“ zieht. „Das Interesse daran wird immer größer. Insbesondere die Dänen kommen ganz gezielt in den Lollfuß“, erzählte Helmut Wüstefeld. Die eigens vom Verein produzierten Flyer, die in mehreren Kästen in der Straße ausliegen, seien immer wieder vergriffen. Gut also, dass die beiden Rentner und ihre Mitstreiter „noch viele Ideen mehr haben“, wie Radau betonte, „um das Thema Wikinger weiter im Lollfuß sichtbar zu machen“.