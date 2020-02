Kropp : „Schölers leest Platt“: Wencke Reimer gewinnt die zweite Runde

Das Mädchen aus Groß Rheide las die Geschichte „Nüms will mi hebben“ vor.

11. Februar 2020, 08:40 Uhr

Kropp | In der Bücherei Kropp fand der Auftakt der zweiten Runde des Vorlesewettbewerbs „Schölers leest Platt“ für die Klassen fünf bis sieben statt. Fünf Mädchen und ein Junge im Alter von elf bis 13 Jahren stellten sich der fünfköpfigen Jury sowie rund 30 Zuhörern. Der landesweite Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt und wird vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund gemeinsam mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein, den Niederdeutschen Zentren, dem Norddeutschen Rundfunk sowie mit Förderung der Sparkassen organisiert.

In Kropp setzte sich die zwölfjährige Wencke Reimer aus Groß Rheide durch und qualifizierte sich für den Regionalentscheid, der im Frühjahr stattfindet. Auf den weiteren Plätzen folgten der Zweitplatzierte Fabian Schröder (13 Jahre), Hannah Feddersen (11) auf Platz drei, die Viertplatzierten Sina Hojka (11) und Jule Dierks (11) sowie Jannika Jacobsen (11) auf Platz fünf.

Wencke Reimer hatte die Geschichte „Nüms will mi hebben“ von Bernhard Koch gut betont vorgelesen und war gekonnt in verschiedene Rollen geschlüpft. Darin ging es um den „lütten Snööv“, der ein Dach über dem Kopf suchte. Er fand es bei Gesche, die in der Kälte Minirock trug und sich schon mal auf den Besuch des kleinen Schnupfens freuen konnte. „Wi warrt en wunnerschöne Tiet tosamen hebben. Gesche un ik“, schloss Wencke.

Für diesen Text hatte sich auch die Drittplatzierte Hannah Feddersen entschieden – und nieste zu Beginn gekonnt in ihr Taschentuch. Gleich drei Kinder hatten die Kurzgeschichte „De Slötel“ von Leonie Brandt vorgelesen, bei der ein Mädchen ihre Angst vor dem Keller des verstorbenen Großvaters überwindet. Der einzige Junge, Fabian Schröder (13), erreichte seinen zweiten Platz mit dem Titel „Wi hebbt tohuus en Katt“ aus der Feder von Hans Wilkens.

Nach 20 Minuten war das Vorlesen beendet, und die Jury bestehend aus Imke Frahm, Herbert Petersen, Ute Reimers-Raetsch, Andrea Rohloff und Holger Schwien zog sich zur Beratung zurück. Sie bewerteten Lesefertigkeit, Ausdruck und Aussprache, während Mimik und Gestik keine Rolle spielten. Sie seien sich über die Reihenfolge sofort einig gewesen und hätten nicht abstimmen müssen, erklärte Schwien und lobte die Kinder dafür, dass sie sich getraut hätten, vor Publikum vorzulesen. „Dabei hat man gehört, wo zu Hause Platt gesprochen wird“, meinte er.

„Meine Oma und Opa sprechen hauptsächlich Plattdeutsch mit mir“, erzählte Gewinnerin Wencke Reimer. Die plattdeutschen Texte übe sie dann mit ihrer Mutter: „Das macht Spaß.“ Dabei ist sie sehr erfolgreich: Beim letzten Vorlesewettbewerb „Schölers leest Platt“ 2017/18 war die Zwölfjährige Landessiegerin in ihrer Altersgruppe.

Büchereileiterin Gabriele Christiansen freute sich über den guten Verlauf der Veranstaltung und lud im Anschluss zum Tag der offenen Tür bei Kaffee und Kuchen ein.