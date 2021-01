Schleswig : Schockdiagnose Blutkrebs: Marc Wandel sucht Stammzellenspender

Jeder zwischen 17 und 55 kann mitmachen und sich online und mittels dreier Stäbchen registrieren.

05. Januar 2021, 15:18 Uhr

Schleswig | Marc Wandel ist im Sommer am liebsten zusammen mit seiner Partnerin Gundi und Hund „Bo“auf Europas Straßen und Campingplätzen unterwegs. Kürzlich hat er sich von seinem Wohnwagen verabschiedet und sich einen Traum verwirklicht – ein Wohnmobil. Damit sollten eigentlich längere Reisen nach Skandinavien oder Kroatien unternommen werden. Doch das neue Gefährt steht unbenutzt beim Händler, und das liegt nicht an Corona. Mitte Oktober erhielt der 50-jährige Schleswiger, der mit seiner Partnerin in Neuberend lebt, die schlimme Diagnose: Blutkrebs! Schnell war klar, dass er eine Stammzellenspende benötigt.

Seine Familie, vor allem sein Bruder Lars, haben in Windeseile zusammen mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion auf die Beine gestellt. Große Typisierungsaktionen, wie sie bis vor Corona üblich waren, fallen derzeit aus den bekannten Gründen aus. Lars Wandel bittet alle SN-Leser, bei der Aktion mitzumachen, um die Chancen seines Bruders auf Heilung zu vergrößern.

Wichtig ist nur, das Registrierset auch zu benutzen undes zurückzuschicken. Lars Wandel, Bruder des Patienten

Wer mitmachen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich über www.dkms.de/nordlicht ein Registrierungsset nach Hause bestellen. „Wichtig ist nur“, erinnert Lars Wandel, „es auch zu benutzen und zurückzuschicken.“ Und noch etwas betont Lars: „Wenn ein passender Spender gefunden wird, werden dessen Stammzellen aus dem Blut gewonnen. Niemand muss Angst vor einer Spritze in den Rücken haben.“

Marc, der Krankenpfleger im Helios-Klinikum ist, ist ein echter Naturmensch. Er fährt gerne Fahrrad und ist am liebsten draußen, zum Beispiel am Meer auf der Insel Röm nach Dänemark. Die Erinnerungen an die schönen, vergangenen Jahre rücken derzeit für ihn in den Hintergrund; er hofft, dass er wieder gesund wird und auch in Zukunft Orte und Menschen kennenlernen kann. „Corona hat für viele das Leben durcheinandergebracht“, sagt Marc, „bei mir war es die Diagnose Blutkrebs. Doch ich kann überleben – ich brauche nur dich!“ Die Registrierung ist super-einfach: fünf Minuten, drei Stäbchen.

Ich würde sofort und jederzeit wieder Stammzellen spenden. Es ist so einfach. Thorsten Reimer, Schulfreund von Marc

Thorsten Reimer, ein Schulfreund von Marc, weiß, wovon er spricht. Er konnte im Jahr 2011 bereits Leben retten. Thorsten: „Ich würde sofort und jederzeit wieder Stammzellen spenden. Es ist so einfach. 2016 erhielt ich von der Ehefrau des Mannes, der meine Stammzellen erhalten hat, eine Mail. Sie bedankte sich bei mir. Jeder kann Lebensretter sein. Doch nur wer registriert ist, kann auch gefunden werden!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits registriert haben, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen weltweit für Patient:innen zur Verfügung. Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spendern dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines jeden Spenders oder Spenderin Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen. DKMS Spendenkonto IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56, Verwendungszweck: LPS 604 Mar